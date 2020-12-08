快訊

浙江台商可能是本土染疫！指揮中心鬆口：培養病毒確認序列

台灣2020年度代表字揭曉！歡迎來到「疫」時代

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鴻海證實：美洲廠區近日遭駭客攻擊 「影響不大」

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
鴻海公司證實，美洲廠區近日遭受網路勒索病毒攻擊，該公司表示，目前內部資安團隊已完成軟體以及作業系統安全性更新，同時提高資安防護層級。歐新社
鴻海公司證實，美洲廠區近日遭受網路勒索病毒攻擊，該公司表示，目前內部資安團隊已完成軟體以及作業系統安全性更新，同時提高資安防護層級。歐新社

今日傳出鴻海（2317）墨西哥廠遭駭，還被勒贖比特幣3,450萬美元，鴻海公司證實，美洲廠區近日遭受網路勒索病毒攻擊，該公司表示，目前內部資安團隊已完成軟體以及作業系統安全性更新，同時提高資安防護層級。本次攻擊，受影響廠區網路逐漸恢復正常中，對集團整體營運影響不大，相關資訊也已與客戶、供應鏈夥伴同步。

根據資安新聞網站Bleeping Computer周一的報導，這是由DoppelPaymer在11月29日發起的攻擊。駭客說，他們加密了與這家蘋果供應商北美營運有關的資料，並告知該公司支付1,804枚比特幣（目前市價約3,450萬美元）以取得解密工具。

勒索函寫道，「如果中毒後3個工作日內不聯絡，首批資料將被公諸於眾⋯⋯所有其他資料仍無法取得」。駭客據傳攻擊了鴻海位於墨西哥華雷斯城（Ciudad Juarez）的組裝廠，導致檔案被竊、毀壞，並加密勒索。

鴻海 資安

延伸閱讀

IEEE全球通訊大會／首次參展 鴻海大秀5G軟硬體深厚實力

外資歸隊 鴻海填息達陣

最牛一輪／鴻海報喜 群益04拉砲

外資：iPhone 12拉貨強 鴻海旺到明年Q1

相關新聞

鴻海證實：美洲廠區近日遭駭客攻擊 「影響不大」

今日傳出鴻海（2317）墨西哥廠遭駭，還被勒贖比特幣3,450萬美元，鴻海公司證實，美洲廠區近日遭受網路勒索病毒攻擊，該...

聯電衝50元新高！不畏外資賣超9萬張 Q4可望奪全球晶圓代工三哥

聯電（2303）股價及業績今年勢如破竹，不畏外資過去兩周累計賣超逾9萬張，7日股價大漲5%至50元，再度改寫收盤新高價，累計今年以來飆升203%。

群聯11月營收42.18億元 月減5.17%

快閃記憶體控制晶片暨儲存解決方案整合服務廠商群聯電子（8299）於今（8）日公佈11月營運結果，合併營收為42.18億元...

鴻海墨西哥廠遭駭 公司回應：對營運影響不大

鴻海（2317）科技集團今天發布聲明表示，鴻海公司證實，美洲廠區近日遭受網路勒索病毒攻擊，目前內部資安團隊已完成軟體以及...

鴻海：美洲廠區近日遭受網路勒索病毒攻擊

鴻海科技集團（2317）今（8）日發布聲明表示，「鴻海公司證實，美洲廠區近日遭受網路勒索病毒攻擊，目前內部資安團隊已完成...

IEEE全球通訊大會／亞太電信攜手5G團隊 布局智慧醫療

亞太電信（3682）在ICT、IoT及智慧應用等數位經濟業務表現亮眼，今年累積至三季營收較去年同期大幅成長106%，並推...

5G ETF參與台積電除息 這檔只要價1.5萬元最便宜

首檔台股5G ETF-國泰台灣5G+（00881）預計12月10日上市交易，由於該ETF投資台灣5G概念股，包括護國神山...

IEEE全球通訊大會／聯發科新旗艦5G晶片 蔡力行盼農曆年前發表

IEEE全球通訊大會(IEEE GLOBECOM 2020)於今（8）日登場，聯發科（2454）執行長蔡力行應邀發表專題...

台灣大與韓國SK電訊5G合作 聚焦室內解決方案創新應用

台灣大哥大（3045）宣布昨（7）日已與全球首家5G電信商SK電訊簽訂「5G顧問服務專案」合約，並展開密切跨海視訊交流。...

愛立信攜手研華 搶工業4.0商機

愛立信今（8）日揭示「工業4.0夥伴計畫」（Ericsson Industry 4.0 partner program）...

施振榮提「兼商」新思維 倡議從商替社會創造價值

品牌先生、宏碁集團（2353）創辦人施振榮出面要為「商」平反，為了要打破一般人對商人的刻板印象，他特別提出新「兼商」的思...

IEEE全球通訊大會／蔡力行：新常態將加速數位經濟發展

IEEE全球通訊大會(IEEE GLOBECOM 2020)於今（8）日登場，聯發科（2454）執行長蔡力行應邀發表專題...

熱門新聞

睽違十年！央行重砲打炒房 楊金龍宣布房市信用管制

央行出手打炒房 賴正鎰：原子彈來了

「萊豬白推了？」拜登不簽新貿易協定 王美花：我們要將心比心

央行理監事會前十天出手打房 出其不意狙擊炒房客

佳世達聯合艦隊再擴大 晚間說明公開收購案

央行推出打房策略 公司法人購屋貸款最高6成無寬限期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。