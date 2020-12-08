鴻海證實：美洲廠區近日遭駭客攻擊 「影響不大」

今日傳出鴻海（2317）墨西哥廠遭駭，還被勒贖比特幣3,450萬美元，鴻海公司證實，美洲廠區近日遭受網路勒索病毒攻擊，該公司表示，目前內部資安團隊已完成軟體以及作業系統安全性更新，同時提高資安防護層級。本次攻擊，受影響廠區網路逐漸恢復正常中，對集團整體營運影響不大，相關資訊也已與客戶、供應鏈夥伴同步。

根據資安新聞網站Bleeping Computer周一的報導，這是由DoppelPaymer在11月29日發起的攻擊。駭客說，他們加密了與這家蘋果供應商北美營運有關的資料，並告知該公司支付1,804枚比特幣（目前市價約3,450萬美元）以取得解密工具。

勒索函寫道，「如果中毒後3個工作日內不聯絡，首批資料將被公諸於眾⋯⋯所有其他資料仍無法取得」。駭客據傳攻擊了鴻海位於墨西哥華雷斯城（Ciudad Juarez）的組裝廠，導致檔案被竊、毀壞，並加密勒索。