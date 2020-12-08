快訊

成都新冠疫情再起！四川宣布：進入戰時狀態

【黑幫揭密】真實艋舺！各地角頭貼紅壇 青山祭如黑幫嘉年華

聽新聞
test
0:00 / 0:00

IEEE全球通訊大會／亞太電信攜手5G團隊 布局智慧醫療

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

亞太電信（3682）在ICT、IoT及智慧應用等數位經濟業務表現亮眼，今年累積至三季營收較去年同期大幅成長106%，並推動5G智慧醫療潛力應用，上架5G加速器培育新創團隊「奇翼醫電」的AI智慧穿戴微健檢裝置「BEATINFO 心率傳輸組」，成為業界第一個扶植新創團體，從培育孵化到落地的成功案例。

由IEEE通訊學會主辦的IEEE GLOBECOM 2020今（8）日於台北國際會議中心展開實體展覽，母集團鴻海科技集團協同子公司亞太電信、富鴻網展示O-RAN Small Cell領導業界標準、一條龍端到端的5G小型基站設備與企業專網的專屬網路設備。亞太電信未來也將鏈結母集團豐沛的研發、設計、製造及富鴻網提供的各式專網終端設備等資源，協助客戶打造完整端到端高品質的企業專網服務。

亞太電信指出，目前企業專網案例除了日前攜手IC封測大廠矽格（6257），導入5G專網部署，運用5G特性，發展AGV車隊、混合實境(Mixed Reality, MR)技術，導入智慧製造相關應用，建立高度人機協同與高效作業環境；接下來也相繼於半導體、石化業、封測業、製造業等領域持續推動，擴大企業專網市場。

除5G企業專網之外，亞太電信積極佈局5G智慧醫療。5G擁有低延遲、大量數據傳輸等特性，加速需要處理龐大資料的遠距生理訊號穿戴應用興起，亞太電信看準智慧醫療穿戴裝置商機，上架5G加速器培育的新創團隊「奇翼醫電」的AI智慧穿戴微健檢裝置「BEATINFO 心率傳輸組」。

亞太電信指出，奇翼醫電深耕AI健康解決方案，以精準、即時的穿戴科技與IoT技術，將使用者的生理資訊及位置即時傳至遠端的監控中心，同時透過公司的演算技術，可針對異常心率進行警示，具有串聯量測、演算、分析平台，客製差異化方案技術的能力。

5G 亞太電信 封測

延伸閱讀

為恭醫院雁行團隊不只是治療與轉介 還做慢性病預防

5G刺激平均用戶營收增3成 亞太電不樂見價格戰

亞太電信推買iPhone 12 Pro Max送12 mini 果粉High翻

亞太電信最狂開賣活動「限量iPhone 12 Pro Max買大送小」！頭香排隊4天3夜

相關新聞

外媒：鴻海墨西哥廠傳遭駭 勒贖比特幣3,450萬美元

外媒報導，總部在台灣的鴻海傳出遭勒索軟體（Ransomware）攻擊，要求以比特幣支付3,450萬美元的贖金。

為何陸這麼多廠搶不過台？ 黃崇仁：這3原因 讓寶島掌控全球半導體命脈

力晶集團暨力積電（6770）董事長黃崇仁認為，當前台灣之所以掌握了全球半導體產業的命脈，原因至少有三，首先是20～30年前半導體是少數未能將產線遷移至中國的科技業，反而在台灣開花結果。

聯電衝50元新高！不畏外資賣超9萬張 Q4可望奪全球晶圓代工三哥

聯電（2303）股價及業績今年勢如破竹，不畏外資過去兩周累計賣超逾9萬張，7日股價大漲5%至50元，再度改寫收盤新高價，累計今年以來飆升203%。

IEEE全球通訊大會／亞太電信攜手5G團隊 布局智慧醫療

亞太電信（3682）在ICT、IoT及智慧應用等數位經濟業務表現亮眼，今年累積至三季營收較去年同期大幅成長106%，並推...

5G ETF參與台積電除息 這檔只要價1.5萬元最便宜

首檔台股5G ETF-國泰台灣5G+（00881）預計12月10日上市交易，由於該ETF投資台灣5G概念股，包括護國神山...

IEEE全球通訊大會／聯發科新旗艦5G晶片 蔡力行盼農曆年前發表

IEEE全球通訊大會(IEEE GLOBECOM 2020)於今（8）日登場，聯發科（2454）執行長蔡力行應邀發表專題...

台灣大與韓國SK電訊5G合作 聚焦室內解決方案創新應用

台灣大哥大（3045）宣布昨（7）日已與全球首家5G電信商SK電訊簽訂「5G顧問服務專案」合約，並展開密切跨海視訊交流。...

愛立信攜手研華 搶工業4.0商機

愛立信今（8）日揭示「工業4.0夥伴計畫」（Ericsson Industry 4.0 partner program）...

施振榮提「兼商」新思維 倡議從商替社會創造價值

品牌先生、宏碁集團（2353）創辦人施振榮出面要為「商」平反，為了要打破一般人對商人的刻板印象，他特別提出新「兼商」的思...

IEEE全球通訊大會／蔡力行：新常態將加速數位經濟發展

IEEE全球通訊大會(IEEE GLOBECOM 2020)於今（8）日登場，聯發科（2454）執行長蔡力行應邀發表專題...

訊連推新版威力導演 搶攻macOS市場

軟體大廠訊連（5203）發表全新的「威力導演365 macOS版」，達成橫跨macOS、iOS、Windows及Andr...

兆勁11月營收1.47億元 月減5.96％

兆勁科技（2444）11 月合併營收達 1.47億元，較上月的 1.57 億元微幅減少 5.96％，惟因受惠居家工作、遠...

熱門新聞

睽違十年！央行重砲打炒房 楊金龍宣布房市信用管制

央行出手打炒房 賴正鎰：原子彈來了

「萊豬白推了？」拜登不簽新貿易協定 王美花：我們要將心比心

央行理監事會前十天出手打房 出其不意狙擊炒房客

佳世達聯合艦隊再擴大 晚間說明公開收購案

央行推出打房策略 公司法人購屋貸款最高6成無寬限期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。