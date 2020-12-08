IEEE全球通訊大會／亞太電信攜手5G團隊 布局智慧醫療

亞太電信（3682）在ICT、IoT及智慧應用等數位經濟業務表現亮眼，今年累積至三季營收較去年同期大幅成長106%，並推動5G智慧醫療潛力應用，上架5G加速器培育新創團隊「奇翼醫電」的AI智慧穿戴微健檢裝置「BEATINFO 心率傳輸組」，成為業界第一個扶植新創團體，從培育孵化到落地的成功案例。

由IEEE通訊學會主辦的IEEE GLOBECOM 2020今（8）日於台北國際會議中心展開實體展覽，母集團鴻海科技集團協同子公司亞太電信、富鴻網展示O-RAN Small Cell領導業界標準、一條龍端到端的5G小型基站設備與企業專網的專屬網路設備。亞太電信未來也將鏈結母集團豐沛的研發、設計、製造及富鴻網提供的各式專網終端設備等資源，協助客戶打造完整端到端高品質的企業專網服務。

亞太電信指出，目前企業專網案例除了日前攜手IC封測大廠矽格（6257），導入5G專網部署，運用5G特性，發展AGV車隊、混合實境(Mixed Reality, MR)技術，導入智慧製造相關應用，建立高度人機協同與高效作業環境；接下來也相繼於半導體、石化業、封測業、製造業等領域持續推動，擴大企業專網市場。

除5G企業專網之外，亞太電信積極佈局5G智慧醫療。5G擁有低延遲、大量數據傳輸等特性，加速需要處理龐大資料的遠距生理訊號穿戴應用興起，亞太電信看準智慧醫療穿戴裝置商機，上架5G加速器培育的新創團隊「奇翼醫電」的AI智慧穿戴微健檢裝置「BEATINFO 心率傳輸組」。

亞太電信指出，奇翼醫電深耕AI健康解決方案，以精準、即時的穿戴科技與IoT技術，將使用者的生理資訊及位置即時傳至遠端的監控中心，同時透過公司的演算技術，可針對異常心率進行警示，具有串聯量測、演算、分析平台，客製差異化方案技術的能力。