聽新聞
test
0:00 / 0:00
IEEE全球通訊大會／聯發科新旗艦5G晶片 蔡力行盼農曆年前發表
IEEE全球通訊大會(IEEE GLOBECOM 2020)於今（8）日登場，聯發科（2454）執行長蔡力行應邀發表專題演講，他也在會中展示搭載自家晶片的5G手機。被問及新一代5G旗艦晶片的進度時，他則回應，在明年第1季會發表，並希望是在農曆新年前。
蔡力行今日出席IEEE全球通訊大會，他在演講中談到自家的各產品布局，特別拿出身上的5G手機，強調是搭載聯發科的晶片。
在後續受訪時，蔡力行與媒體分享5G手機使用心得，他說，與在新竹相較，在台北使用起來比較有感。他身上還會常常攜帶另外一支4G手機，以與5G手機比較測試。
蔡力行今日所持手機是OPPO Reno 4Z，搭載聯發科天璣800處理器，聯發科也在該會場中的展示區，特別展示這款機種。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言