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IEEE全球通訊大會／聯發科新旗艦5G晶片 蔡力行盼農曆年前發表

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導
聯發科執行長蔡力行，手持搭載自家晶片的5G手機。記者鐘惠玲／攝影
聯發科執行長蔡力行，手持搭載自家晶片的5G手機。記者鐘惠玲／攝影

IEEE全球通訊大會(IEEE GLOBECOM 2020)於今（8）日登場，聯發科（2454）執行長蔡力行應邀發表專題演講，他也在會中展示搭載自家晶片的5G手機。被問及新一代5G旗艦晶片的進度時，他則回應，在明年第1季會發表，並希望是在農曆新年前。

蔡力行今日出席IEEE全球通訊大會，他在演講中談到自家的各產品布局，特別拿出身上的5G手機，強調是搭載聯發科的晶片。

在後續受訪時，蔡力行與媒體分享5G手機使用心得，他說，與在新竹相較，在台北使用起來比較有感。他身上還會常常攜帶另外一支4G手機，以與5G手機比較測試。

蔡力行今日所持手機是OPPO Reno 4Z，搭載聯發科天璣800處理器，聯發科也在該會場中的展示區，特別展示這款機種。

手機 5G 4G

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