快訊

全球氣候變遷績效報告出爐！台灣仍吊車尾 4指標3項非常差

台灣大與韓國SK電訊5G合作 聚焦室內解決方案創新應用

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

台灣大哥大（3045）宣布昨（7）日已與全球首家5G電信商SK電訊簽訂「5G顧問服務專案」合約，並展開密切跨海視訊交流。5G用戶數搶下南韓近50%市占率的SK電訊，將以豐富深厚的實務經驗，協助台灣大在5G網路技術、服務與應用開發推廣等領域更上一層樓。

台灣大5G佈建已超越7月開台時設定的4,000座3.5GHz高速基站目標，全台5G基站建置數量已超過5,000台，現在又與韓國電信業第一領導品牌締盟，展現台灣大衝刺發展次世代5G網路的強烈企圖心。

台灣正式進入5G元年，而南韓於2018年率先啟動5G商轉，目前為全球5G用戶滲透率最高的國家。台灣大技術長郭宇泰表示，台灣大哥大和5G國際先驅業者合作，與SK電訊展開全面且實質的技術交流，包括新世代網路規劃、網路效能優化、室內涵蓋方案、邊緣運算（MEC）、創新商務應用發展等。

台灣大哥大與SK電訊為長期合作夥伴，電信雙強在今年初時跨國簽訂5G合作備忘錄，COVID-19疫情衝擊全球卻未影響雙方合作的腳步，台灣大技術長郭宇泰與SK電訊資深副總裁暨基礎設施業務負責人沈尚秀(音譯，Shim Sang-soo)日前透過視訊會議完成跨海簽約儀式，SK電訊沈尚秀表示，本次合作因疫情顯得格外珍貴且意義重大，相信藉由SK電訊的5G經驗傳承，台灣大哥大將展現出強大的5G競爭力；另外，我也期盼雙方在5G室內解決方案、邊緣運算等技術面向上，深化合作關係。

台灣大哥大積極佈建5G室外站點，提升全台都會區「真5G」涵蓋，將與SK電訊進一步合作5G室內解決方案，整合各類先進技術，改善5G訊號室內穿透力不足的問題。另外，SK電訊已有眾多MEC與企業專網的實務應用案例，運用在防疫或遠距教育等公共服務、無人銀行、智慧工廠等場景，台灣大期盼未來能將多樣的5G服務導入台灣市場，為國內產業提供成功的MEC和專網服務，加速台灣5G進程與世界同步。

5G 台灣大哥大 疫情

延伸閱讀

為愛女請願連署達標 醫師對韓國回應充滿無力感

第3波疫情席捲韓國 文在寅下令擴大採檢追蹤

再遇新冠病毒威脅　韓國女星金請夏確診新冠肺炎

台灣大揪伴 進軍手遊

相關新聞

外媒：鴻海墨西哥廠傳遭駭 勒贖比特幣3,450萬美元

外媒報導，總部在台灣的鴻海傳出遭勒索軟體（Ransomware）攻擊，要求以比特幣支付3,450萬美元的贖金。

為何陸這麼多廠搶不過台？ 黃崇仁：這3原因 讓寶島掌控全球半導體命脈

力晶集團暨力積電（6770）董事長黃崇仁認為，當前台灣之所以掌握了全球半導體產業的命脈，原因至少有三，首先是20～30年前半導體是少數未能將產線遷移至中國的科技業，反而在台灣開花結果。

聯電衝50元新高！不畏外資賣超9萬張 Q4可望奪全球晶圓代工三哥

聯電（2303）股價及業績今年勢如破竹，不畏外資過去兩周累計賣超逾9萬張，7日股價大漲5%至50元，再度改寫收盤新高價，累計今年以來飆升203%。

台灣大與韓國SK電訊5G合作 聚焦室內解決方案創新應用

台灣大哥大（3045）宣布昨（7）日已與全球首家5G電信商SK電訊簽訂「5G顧問服務專案」合約，並展開密切跨海視訊交流。...

愛立信攜手研華 搶工業4.0商機

愛立信今（8）日揭示「工業4.0夥伴計畫」（Ericsson Industry 4.0 partner program）...

施振榮提「兼商」新思維 倡議從商替社會創造價值

品牌先生、宏碁集團（2353）創辦人施振榮出面要為「商」平反，為了要打破一般人對商人的刻板印象，他特別提出新「兼商」的思...

IEEE全球通訊大會／蔡力行：新常態將加速數位經濟發展

IEEE全球通訊大會(IEEE GLOBECOM 2020)於今（8）日登場，聯發科（2454）執行長蔡力行應邀發表專題...

訊連推新版威力導演 搶攻macOS市場

軟體大廠訊連（5203）發表全新的「威力導演365 macOS版」，達成橫跨macOS、iOS、Windows及Andr...

兆勁11月營收1.47億元 月減5.96％

兆勁科技（2444）11 月合併營收達 1.47億元，較上月的 1.57 億元微幅減少 5.96％，惟因受惠居家工作、遠...

TPMS產品再傳捷報 系統電明年營運有望進補

系統電子成功搶進特斯拉及Space X供應鏈；在車用及儲能領域開花結果外，首度進軍航太產業。藍芽胎壓偵測器TPMS繼獨家...

IEEE全球通訊大會／首次參展 鴻海大秀5G軟硬體深厚實力

睽違20年，由IEEE通訊學會主辦的IEEE GLOBECOM 2020再度移師至台灣舉辦，特別的是，鴻海科技集團（23...

佳世達加碼公開收購聚碩

佳世達昨（7）日舉行董事會，決議為將以每股45元，公開收購聚碩20.2%股權。若達最高收購數量，加上原來持股，佳世達持有...

熱門新聞

睽違十年！央行重砲打炒房 楊金龍宣布房市信用管制

央行出手打炒房 賴正鎰：原子彈來了

央行理監事會前十天出手打房 出其不意狙擊炒房客

「萊豬白推了？」拜登不簽新貿易協定 王美花：我們要將心比心

佳世達聯合艦隊再擴大 晚間說明公開收購案

央行推出打房策略 公司法人購屋貸款最高6成無寬限期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。