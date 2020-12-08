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愛立信攜手研華 搶工業4.0商機

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

愛立信今（8）日揭示「工業4.0夥伴計畫」（Ericsson Industry 4.0 partner program），連結全球合作夥伴共同打造工業物聯網產業生態系，助力企業落實工業4.0智慧製造願景。愛立信已攜手多家全球無線通訊技術領域的領先者加入該計畫，工業電腦研華科技（2395）亦為該計畫的台灣合作夥伴之一。

工業4.0改變全球經濟模式，全球價值鏈在今日變得更加細緻與相互依賴，並且轉向虛實互連的緊密網絡，2020年市場波動加劇，供應商及製造商必須考量價值鏈的抗風險能力及彈性，並且在邁向工業4.0轉型的過程中，加強在地和全球企業之間互聯的智慧營運，進一步實現智慧製造與產品生命週期管理。

全球價值鏈的高度協同合作仰賴覆蓋廣泛的高效能網路，愛立信啟動「工業4.0夥伴計畫」，連結全球服務供應商、系統整合商、技術設備夥伴、獨立軟體供應商等合作夥伴，創建產業生態系，共同打造無縫連結同時兼顧安全性的工業物聯網願景，廣泛的生態系統將有助於滿足不同產業邁向工業4.0進程中對於企業專網的需求。

台灣愛立信總經理藍尚立（Chafic Nassif）表示，工業4.0為全球產業價值鏈帶來前所未有的改變，5G強大的連線合作力( interconnectedness）將產品、人員與流程進行完整連結，進而為企業在數位轉型過程中所需的適應性、靈活性和自動化能力奠定基礎。很高興研華科技加入成為計劃夥伴的一員，愛立信期盼未來攜手更多台灣合作夥伴加入工業4.0夥伴計畫，透過5G技術與廣泛的產業生態合作體系釋放更多潛力應用。

研華科技工業物聯網事業群副總經理林清波表示，5G加速AI、自動化流程等技術，將翻轉工業製造的樣貌。他進一步指出，研華（2395）作為工業物聯網感知模組與邊緣運算電腦廠商，近年積極致力於將5G導入工業場域，深刻體認到唯有透過完整生態體系，方能發展完善的5G解決方案。研華選擇與擁有全球5G 部署經驗的愛立信合作，期盼結合雙方優勢，共同將平穩、快速、高效和具經濟效益的5G應用落地。

5G 愛立信

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