IEEE全球通訊大會／蔡力行：新常態將加速數位經濟發展

IEEE全球通訊大會(IEEE GLOBECOM 2020)於今（8）日登場，聯發科（2454）執行長蔡力行應邀發表專題演講，他在會中指出，新常態將加速數位經濟發展，包括居家連網、遠距工作與學習，還有家庭娛樂等需求，而聯發科在這三方面皆為領先者，也有高營收成長表現。

蔡力行是以後疫情時代數位經濟加速增長為題發表演講，他表示，新冠肺炎疫情重挫世界經濟，但同時半導體業卻欣欣向榮，例如以費半指數來看，今年以來已經成長44％。

蔡力行說，數位經濟讓網路流量大幅增加，估計2022年網路流量與2018年相比，年複合成長率為26％，其中大部分來自影音。而大頻寬、低延遲，以及大量且多樣的通訊連結技術支持數位經濟發展，從1G到5G，通訊技術持續演進，滿足人們語音通話、簡訊、e-mail、網頁瀏覽、社群、影音串流、網路購物、行動支付等日益增加的應用需求，5G轉換潮正快速前進，5G應用會從智慧型手機開始，並已陸續拓展到智慧型手機以外的領域，而6G發展才剛開始，還有無限創新可能。

蔡力行強調，聯發科正處於數位經濟轉型的核心，晶片供應者為根基，結合服務，為終端消費者帶來更佳的使用者體驗。