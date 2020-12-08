訊連推新版威力導演 搶攻macOS市場

軟體大廠訊連（5203）發表全新的「威力導演365 macOS版」，達成橫跨macOS、iOS、Windows及Android等四大系統，並內建繁簡中文、英、法、德、日、韓等十國語系，即日起已可在訊連官網購買或下載免費版本。訊連董事長黃肇雄表示，該款新產品是訊連目前開發規劃中的最後一塊拼圖，預期訊連將在未來三年進入收穫期，投資效益逐年成長。

威力導演軟體自2000年發表以來全球已累積超過2億用戶，在2014年、2019年陸續推出的Android及iOS版本也已累積超過1.5億次下載，預期在新產品擴大客群下將推升訊連後續營運表現。

訊連日前也已公告11月合併營收達12.94億元，年增29.5%、月減18.8%。訊連表示，因OEM產品並非平均在各月認列，使季中的單月營收通常較低，整體而言營運仍維持穩健。

訊連今年前三季合併營收達12億元，年增14.3%；稅後純益1.78億元，年減38.1%；每股純益2.12元，較去年同期3.44下降。訊連表示，因為今年持續推出新產品，並投注行銷資源衝刺訂閱數，研發及行銷費用占比增加；加上子公司玩美移動持續搶進市場、推升行銷費用，都會影響短期獲利表現。

訊連近年積極轉型，旗下四大產品線中占比最大的B2B端PC OEM與ODD軟體產品，今年第3季營收比重55%，比去年同期的64%降低不少；其他三條產品線包括主打B2C市場的創意編輯軟體（PC-Create）、手機APP業務，以及人臉辨識引擎FaceMe的新事業，營收都有大幅成長。

黃肇雄表示，PC-Create訂閱用戶在今年第3季突破11萬人，年約用戶占94%，預期總訂閱用戶數在二年內會持續成長。在App方面，新App AdDirector已於9月中在雙平台上市，持續貢獻營收。