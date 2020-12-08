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兆勁11月營收1.47億元 月減5.96％

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

兆勁科技（2444）11月合併營收達1.47億元，較上月的1.57億元微幅減少5.96％，惟因受惠居家工作、遠距教學、線上娛樂及線上交流等宅經濟需求帶動下，挹注網通事業訂單持續暢旺，今年每月網通事業銷售平均保持1.4-1.5億元水準以上，相較過去月平均營收約8000萬-1.1億元，明顯成長高雙位數表現，累計109年1至11月合併營收為15.44億元，較去年同期成長9.29％。

兆勁表示，今年下半年網通事業接單、出貨動能明顯轉強，除目前歐洲、美國地區客戶持續追加訂單外，亦與公司洽談四年長期代工訂單出貨，公司應用於電競領域之網通產品亦成功出貨打入日本遊戲機廠商SEGA供應鏈。

不僅如此，該公司強調，已持續投入開發高階工業LTE WiFi6 Router產品研發，目前已接獲德國客戶投入量大型機種的新版本開發訂單需求，以及美國、以色列客戶合作開發無線產品，並計畫於明年第1季進入量產階段，為滿足客戶強勁下單需求，兆勁已於第3季增設測試設備並提高自動化生產比例，有助於拉升整體生產效率，以目前整體在手訂單來看，明年網通事業全年皆有機會保持旺季水準，進一步創造明年網通事業營運優於今年表現。

兆勁指出，公司營運主軸以5G為主的架構，以「網通傳輸」、「儲存裝置」兩大研發方向，近兩年全力發展記憶體、光速光通訊雷射晶片（VCSEL Chip）、半導體減薄再生晶圓等多角化業務，創造公司整體營運規模與產業競爭力，隨著全球加速發展5G、物聯網及雲端應用等技術普及化，兆勁不僅網通事業保持持續暢旺訂單需求，更加速旗下記憶體、半導體減薄再生晶圓等業務表現，有望堆疊公司整體營運高成長動能。

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