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首次參展IEEE GLOBECOM！鴻海大秀5G軟硬體深厚實力

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
鴻海首次參展IEEE GLOBECOM，大秀5Ｇ軟硬體深厚實力。圖／鴻海提供
鴻海首次參展IEEE GLOBECOM，大秀5Ｇ軟硬體深厚實力。圖／鴻海提供

睽違20年，由IEEE通訊學會主辦的IEEE GLOBECOM 2020再度移師至台灣舉辦，特別的是，鴻海科技集團（2317）首次參展即大秀5G軟硬體實力，以「鴻海研發設計製造，連接世界每個角落」為主軸，展示鴻海在O-RAN Small Cell領導業界標準、一條龍端到端的5G小型基站設備與企業專網的超前部署；同時，鴻海科技集團副董事長李傑也以「Industrial AI For Smart Digital Transformation」為題，透過越洋連線的方式，發表專題演說。此外，鴻海研究院也於展場發布多項前瞻技術研發專案，透過擘劃未來3到7年發展藍圖，為5G產業發展提供更多助力。

本屆IEEE GLOBECOM 2020以「Communications for Human and Machine Intelligence」為活動主軸，面對5G時代的來臨，鴻海在5Ｇ基礎建設持續掌握新機會，「鴻海製造」已在5G基礎設備領域取得先機，投入研發涵蓋O-RAN及零組件相關產品。特別是鴻海在O-RAN Small Cell已領導業界標準，提供高速率4T4R天線傳輸、符合O-RAN解決方案及高品質合規量產機制，協助5G網路設備供應商佈署室內Small Cell方案。

鴻海表示，展示會場上鴻海以Live Demo的方式，運用5Ｇ高頻寬、低延遲特性，以超過1Gbps下載速率，滿足客戶商業需求。鴻海與業界一線客戶於5G O-RAN平台交互搭配運作，促成開放式RRU快速發展，目前相關產品將於第4季完成全球專業認證申請。

除了基礎建設領域，鴻海也在5G企業專網超前部署，會場上展出5G企業專網的專屬網路設備。為滿足產業客戶在不同垂直行業的通訊需求，鴻海從智慧工廠出發，將企業應用依不同特性分類在企業層、管理層、設備層等不同層級中。其中，在設備層應用部分，將工業設備及感測器所產生具時效性大量資訊，透過場域中部署的５G企業專網，支援公網與私網混構傳送至邊緣運算伺服器，形成時效內的閉回路控制，協助工廠端進行即時性任務。

呼應本屆活動主軸，主辦單位也邀請副董事長李傑以「Industrial AI For Smart Digital Transformation」為題，在美國透過直播連線方式，親自向與會觀眾介紹用於智能數位化轉型在工業AI運用的趨勢、最新進展和案例研究。他進一步強調，未來工業智能系統的目標是創建一個無憂的工業環境，以實現能預測，有彈性和可持續的績效表現。

為專注於新世代通訊技術研發，鴻海研究院也公佈前瞻技術的核心研發計畫專案。目前研究院旗下新世代通訊、資通安全、量子計算研究所，將分別著重在新晶片（車用半導體的硬體安全機制）、新材料（毫米波發射機所能應用的新材料）、新軟體（以Open-RAN 為基礎的軟體架構設計）、以及新算法（將量子運算應用在 5G 基地台最佳存取策略的研究）等與5G 相關領域研究。以鴻海研發設計製造的產品，連接世界每個角落，透過新方法掌握新機會，共創電子業新價值，用5G滿足人類的需求，讓人類的生活更美好。

鴻海 5G

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