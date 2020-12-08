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蘋果 傳本月推新AirPods
蘋果今年下半年分別在9、10、11月舉行線上發表會，近來科技網站傳出，蘋果本月還有一場發表會，外界推測，可能推出藍牙追蹤器或是頭戴式耳機AirPods Studio。
台股的智慧耳機概念股包括美律、康控-KY、英業達、新普、新日興、燿華、華通、瑞昱、致伸等。法人看好，各大品牌廠衝刺無線耳機，有利相關協力廠出貨。
外電報導，蘋果已通知服務提供商將在8日修改AppleCare備忘錄內容，並要求服務提供商為新的產品描述與價格做準備。蘋果通常在發表新產品前，對服務提供商做出相同的備忘錄通知。科技網站傳出，蘋果本月還有一場發表會，可望帶來「耶誕驚喜」。
受疫情影響，蘋果今年發表會改為線上舉行，但也史無前例連辦多場發表會。包括9月發表推出新iPad與Apple Watch Series 6，10月發表iPhone 12系列，11月亮相自家設計的M1處理器Mac系列。目前大概僅有新耳機產品尚未發表，因此市場期待AirPods Studio加入耶誕送禮行列。
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