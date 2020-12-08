搶5G商機 鴻海研發O-RAN產品

5G時代帶來龐大應用商機，鴻海表示，集團在5G基礎建設持續掌握新機會，「鴻海製造」已在5G基礎設備取得先機，投入研發涵蓋開放網路架構（O-RAN）及零組件相關產品。

鴻海強調，集團在O-RAN小基站（Small Cell）已是領導業界標準，提供高速率4T4R天線傳輸、符合O-RAN解決方案及高品質合規量產機制，協助5G網路設備供應商，部署室內小基站方案。

鴻海透露，與一線客戶於5G O-RAN平台交互搭配運作，促成開放式RRU快速發展，目前相關產品將於第4季完成全球認證申請，可望逐步貢獻業績。

除了基礎建設領域，鴻海也在5G企業專網超前部署，推出5G企業專網的專屬網路設備。另外，為滿足產業客戶在不同垂直行業的通訊需求，鴻海從智慧工廠出發，將企業應用依不同特性分類在企業層、管理層、設備層等不同層級中。

其中，在設備層應用部分，將工業設備及感測器所產生具時效性大量資訊，透過場域中部署的5G企業專網，支援公網與私網混構傳送至邊緣運算伺服器，形成時效內的閉回路控制，協助工廠端進行即時性任務。

為專注新世代通訊技術研發，鴻海研究院也公布前瞻技術的核心研發計畫。目前研究院旗下新世代通訊、資通安全、量子計算研究所，將分別著重在新晶片（車用半導體的硬體安全機制）、新材料（毫米波發射機所能應用的新材料）、新軟體（以Open-RAN 為基礎的軟體架構設計）、以及新算法（將量子運算應用在 5G 基地台最佳存取策略的研究）等與5G相關領域研究。