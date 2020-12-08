權王赴美 最快年底放行

台積電將在美國亞利桑那州投資35億美元，興建12吋晶圓廠，投審會昨（7）日表示，有收到台積電投資申請案件，目前正在審查中，最快年底將通過，有望成為史上第二大規模的台資海外投資案。

據投審會統計，台資海外投資併購最高金額是2012年聯發科併購新加坡商晨星半導體，金額約38億美元。第三大投資案是2016年震驚業界的「鴻夏戀」，鴻海以3,888億日圓（約34億美元）併購夏普，取得66%股權。

台積電若完成在美國亞利桑那州投資35億美元，將是台資歷年來金額第二高的海外投資案，也是近八年來最大手筆投資案。

台積電日前宣布，將在美國亞利桑那州投資35億美元，設立5奈米12吋晶圓廠，在全球供應鏈重組趨勢下，台積電赴美設廠具指標性。