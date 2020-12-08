權王赴美 最快年底放行
台積電將在美國亞利桑那州投資35億美元，興建12吋晶圓廠，投審會昨（7）日表示，有收到台積電投資申請案件，目前正在審查中，最快年底將通過，有望成為史上第二大規模的台資海外投資案。
據投審會統計，台資海外投資併購最高金額是2012年聯發科併購新加坡商晨星半導體，金額約38億美元。第三大投資案是2016年震驚業界的「鴻夏戀」，鴻海以3,888億日圓（約34億美元）併購夏普，取得66%股權。
台積電若完成在美國亞利桑那州投資35億美元，將是台資歷年來金額第二高的海外投資案，也是近八年來最大手筆投資案。
台積電日前宣布，將在美國亞利桑那州投資35億美元，設立5奈米12吋晶圓廠，在全球供應鏈重組趨勢下，台積電赴美設廠具指標性。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言