竹科頒發「傑出貢獻獎」 四大咖出線

新竹科學園區歡慶40周年慶，將於下周一（14日）起連兩天舉行策略會議、園慶及國際論壇，並首度頒發「傑出成就貢獻獎」予台積電創辦人張忠謀、宏碁創辦人施振榮、聯電榮譽董事長曹興誠與聯發科董事長蔡明介等四人，肯定他們對竹科發展所做出的貢獻。

其中，張忠謀與曹興誠睽違多年後再度同台受獎，時值台積電股價創新高、聯電市值躋身台股前七大，預料兩人同台將成為科技產業關注焦點。

張忠謀於1985年受政府高層力邀，帶著在美國豐富的半導體產業發展及管理經驗來台擔任工研院院長。其後並擔任台積電董事長，奠定台灣在「專業積體電路製造服務」全球性的領導地位。

1980年台灣第一家積體電路聯華電子成立，曹興誠由工研院電子研究所轉職主持業務，隨後擔任董事長。

1976年施振榮創辦宏碁電腦，是竹科早期進駐廠商之一。1997年蔡明介創辦聯發科，為IC設計領航者，是世界前五大IC設計公司。