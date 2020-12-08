竹科今年營收 挑戰新猷

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹報導
竹科管理局昨（7）日舉辦竹科40周年慶記者會，請來前局長杜啟祥（左起）及薛香川、現任局長王永壯、園區公會理事長李金恭、前局長顏宗明、園區公會秘書長張致遠共同出席。記者李珣瑛／攝影
竹科管理局昨（7）日舉辦竹科40周年慶記者會，請來前局長杜啟祥（左起）及薛香川、現任局長王永壯、園區公會理事長李金恭、前局長顏宗明、園區公會秘書長張致遠共同出席。記者李珣瑛／攝影

竹科今年歡慶成立40周年，竹科管理局局長王永壯昨（7）日表示，疫後推升積體電路及電腦周邊產業業績顯著成長，今年竹科營收可望改寫新猷，連續11年站穩兆元之上。

展望未來，王永壯為竹科訂下「傳承．創新」的發展目標，要在硬體產業的堅強基礎上，發揮「以軟扶硬」的加乘效益，開啟竹科再起飛的第五個十年榮景。

王永壯為竹科未來規劃的「軟硬整合」目標，將在明年新購入的「竹科X基地」實踐。他說，行政院已核定價購台肥正進行市地重劃的3.74公頃土地，預計2021年底取得土地，開發成為「竹科X基地」，鎖定引進研發設計、資訊軟體與資訊服務，以及軟硬整合的智慧應用三大產業。

竹科前一波營收新高為2010年的1.18兆元。王永壯表示，40多年前為竹科擘劃藍圖者，具備長遠的眼光與視野。選在人才聚集的清華、交通大學及工研院旁，在山坡上的茶園，從零開始，逐步發展出兆元產業。40年來竹科的硬體製造產業，包括：晶圓製造、半導體封裝測試的全球市占率均逾五成，穩居世界之冠。

竹科今年前十月營業額達1兆77.26億元，年增12.4%，穩居第一大科學園區寶座。預估全年可望超越2010年1.18兆元高點，連續11年營收站穩兆元之上。其中，積體電路產業前十個月營收7,247.9億元，占比高達71.9%，年增14.6%。

因應台積電在竹科投資3奈米及2奈米的先進製程，竹科寶山一期擴大區已展開相關建設，台積電也如火如荼建廠中。同時，寶山二期擴大區也將進入環評階段，規劃明年進行徵收作業，於2022年開發。另外，竹科生醫園區已啟動第三生技大樓標準廠房的規劃與興建作業，預估能再引進75億投資額，創造900人的就業機會。

竹科已擴充新竹、竹南、龍潭、生醫、銅鑼及宜蘭共六個園區、逾580家廠商、15.6萬餘員工的高科技園區，近十年產值均達1兆元以上，多項產品產值名列全球第一，有許多世界級指標企業，更是全球最堅實的半導體產業聚落。

圖／經濟日報提供
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竹科 營收

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