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上銀手術機器人在醫療科技展亮相 吸引馬偕醫院高層關注

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
上銀科技董事長卓文恒(左一)向馬偕醫院董事會成員介紹「HIWIN內視鏡扶持機器手臂」。上銀提供
上銀科技董事長卓文恒(左一)向馬偕醫院董事會成員介紹「HIWIN內視鏡扶持機器手臂」。上銀提供

上銀科技（2049）在台灣醫療科技展中，展出首支MIT微創手術機器手臂「HIWIN內視鏡扶持機器手臂」，吸引許多知名醫療院所目光，其中馬偕醫院董事會主動到場參觀，表達高度關切。

上銀科技董事長卓文恒在接待馬偕董事會一行人時，開場第一句話，就是「我是在馬偕醫院出生的寶寶！」，現場氣氛相當熱絡。

「HIWIN內視鏡扶持機器手臂」主要運用於一般外科、婦產科、胸腔外科，搭配單孔技術、3D影像系統，透過上銀專精的定位控制，在手術過程中穩定扶持內視鏡，確保全程視野清晰，並精準定位切入孔，實現傷口小、恢復更快的微創手術。

過去進行腹腔鏡手術，通常都需要由一名醫師負責扶持鏡頭伸入腹腔，協助主刀醫師進行手術，但手術時間一久，由於手部疲勞容易使鏡頭顫抖搖晃，會造成執刀醫師在目視時感到暈眩，進而可能影響手術精確性。

而現在由機器人負責扶持內視鏡，不僅可以使手術過程視野更加穩定，同時也能讓醫師更專注於病患及手術進行。

卓文恒指出，上銀投入研發機器手臂關鍵零組件之一的減速機，多年終有成，目前已成功掌握包括控制器、馬達與減速機等三大核心技術，打破過去技術受日廠寡占的限制。

上銀藉由本身在關鍵零組件的專長與機電整合，透過不斷與臨床醫師討論，順利研發出的內視鏡機器人。

而這支內視鏡扶持機器手臂，不僅是上銀十年磨一劍在醫療領域的生力軍，也是第一個100%由台灣自行研發與取得醫療認證，正式於臨床應用的手術機器人。

上銀日前宣布，與中山醫大附設醫院合作打造全台第一個「MIT機器手臂臨床手術教學場域」，中山附醫一般外科暨達文西微創手術中心主任彭正明說，達文西機器人是目前最先進的機械微創手術系統，但造價昂貴，並非每間醫院都有能力導入。

而此次上銀能夠成功開發出內視鏡扶持機器人，也有望降低醫療體系導入機械微創手術系統的門檻，讓更多醫院與科別在微創手術中推動機器人手術普及化。

據了解，一般使用達文西機器人開刀的病人，需再自行負擔20萬至30萬元，使用「HIWIN內視鏡扶持機器手臂」開刀，僅需自行負擔1萬至3萬元，目前已執行在胃腫瘤手術、肝腫瘤手術、膽囊手術、甲狀腺手術及乳房手術等範疇。

卓文恒透露，在台灣醫療科技展中，除了馬偕醫院外，還有多家醫院前來詢問，希望未來能有更進一步的合作機會。

他強調，上銀跨入醫療領域，以精進人類生命品質的參與者為信念，展現出台灣高科技的實力，結合上下游產業將最新技術將其運用於醫療端，不但降低民眾負擔，也可延長外科醫師的專業生命，讓平民百姓也負擔得起精準醫療。

上銀科技

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