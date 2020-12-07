技嘉11月營收94億元 創歷史新高

技嘉（2376）今（7）日公布2020年11月營收為94億元，創單月歷史新高，月增27.75％，年增78.32%，今年前11個月營收為778.98億元，年增36.52%。

技嘉表示，2020年11月營收創單月歷史新高，主要是三大產品線出貨量齊揚，三大產品線中的主機板出貨量月增一成，顯示卡出貨量月增超過一成，伺服器產品出貨量月增超過兩成，隨著出貨量勁揚，推升營收跟著成長。

展望2020年12月，技嘉表示，希望能再接再厲，若是12月業績能夠持續往上，則第4季整體業績將會超越第3季，再創單季新高。法人原來預估，技嘉第4季營收將季減10%，主要是受到缺料的影響，目前看來，在技嘉努力追料之下，第4季業績將超越法人的預估。

至於2021年第1季業績，技嘉表示，目前還看不清楚，希望能審慎樂觀。

技嘉三大產品線，在主機板方面，2020第3季出貨量400萬片，季增30%，毛利率20%附近。在顯卡產品方面，技嘉第3季顯示卡出貨量150萬片，季增25%，毛利率隨著新品增加而提升至17%。

在伺服器產品方面，技嘉2020第3季伺服器占營收比重落在17~18%，毛利率約7~8%。主要是受到電源IC缺貨，影響到出貨量。技嘉2020年第3季產品占營收比重：顯卡44%、主機板32~33%、伺服器14%。

隨著超微新一代AMD Ryzen 5000系列主板，以及AMD Radeon RX 6000系列顯卡上市，法人預期，技嘉銷售主力除了輝達RTX 30系列顯卡新品，以及英特爾H310系列等產品外，超微也將增添第4季成長力道，使得第4季業績將再度挑戰新高，或創下歷年最佳的第4季。

展望2021年，法人預估，技嘉全年營收可望突破900億元大關，持續以兩位數成長，全年每股純益（EPS）有機會回到7字頭，站上近20多年新高。