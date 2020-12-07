6G話題IEEE探討 通訊大未來有願景

IEEE通訊大會，遙指6G大未來！IEEE全球通訊大會將於8~10日於台北國際會議中心舉行，旨在探討「人性化通訊與機器智慧」，並交流全球最新通訊發展，共同打造6G+AI後疫情新時代，中華電信、鴻海、聯發科都將展出新技術；9日下午及10日全天開放一般民眾參觀。

6G可做觸覺即時傳遞

「6G對電信業還很遙遠，但學術跑得很前面，台灣希望能提前布局搶奪先機。」擔任主席的中華電信北分總經理涂元光說，過去3G、4G時代台灣起步晚，都在做代工；5G時代經濟部組成5G辦公室，參與開放架構，切入小型基站。現在也因應趨勢，5G辦公室變成6G辦公室，希望能提早布局。

不過站在電信業角度，涂元光直言：「6G至少要到2030年，下個世代至少是10年後，還很遙遠。」畢竟5G才剛開台，需要時間發酵，目前辦公室也是討論在技術及應用，未來6G可以做到5G做不到的事。經濟部技術處新世代通訊技術推進辦公室技術長張麗鳳說，6G可能會做到觸覺的即時傳遞。

區塊鏈跨越實體限制

台大電機系特聘教授陳光禎介紹，專題演講邀請到聯發科執行長蔡力行、鴻海副董事長李傑等，探討IC設計革新、工業4.0的時代中AI技術如何在產業鏈中串連發展、5G電信的機會與發展，高可靠性低延遲通訊（URLLC）、如何讓區塊鏈技術跨越實體限制，以及資訊與通訊科技（ICT）的智慧發展趨勢。

IEEE大會共吸引實體線上共2,167人、58國參與，實體議程共39場，包含3場專題演講和13場子論壇，產業講者156名，17家贊助商，73個攤位，共1,105篇論文，共同探討各類尖端通訊技術領域包括下世代行動及網際網路、大數據、AI人工智慧與機械學習、雲端、資安、物聯網、邊緣運算等。

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