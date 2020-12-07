國巨11月營收76.7億元 年增117.9%

被動元件大廠國巨（2327）今（7）公告11月營收為76.7億元，較上月增加6.5%，並較去年同期增加117.9%；國巨指出，11月營收較上月增加，主要是歐美市場需求強勁及中國廠區工作天數已回復正常所致。

國巨表示，歐美市場需求強勁及中國廠區工作天數已回復正常，推升11月營收上揚，而農曆年前大中華生產廠區招工已漸不易，國巨將盡全力維持穩定的產能利用率以因應客戶端的需求，但仍無法提升成品庫存水位。

國巨強調，雖然全球的疫情仍舊嚴峻，國際貿易爭端的不確定性高，但國巨的營收與產品組合持續優化，並因應未來科技應用端對高階特殊品客製化的需求倍增，將為公司創造更穩定的營收及獲利成長動能。

國巨累計今年前11個月營收為603.25 億元，較去年同期增加58.6%。