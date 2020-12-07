國巨11月業績雙成長 前11月累計營收603.25億元
被動元件大廠國巨（2327）今（7）日公布11月自結合併淨營收為76.70億元，單月營收較上月增加6.5%，並較去年同期增加 117.9%；累計 1-11月合併淨營收為603.25億元，較去年同期增加 58.6%。
國巨表示，11月營收較上月增加，主要是歐美市場需求強勁及中國廠區工作天數已回復正常所致。由於農曆年前大中華生產廠區招工已漸不易，公司將盡全力維持穩定的產能利用率以因應客戶端的需求，但仍無法提升成品庫存水位。
另外，國巨也指出，雖然全球的疫情仍舊嚴峻，國際貿易爭端的不確定性高，但該公司的營收與產品組合持續優化，並因應未來科技應用端對高階特殊品客製化的需求倍增，將為公司創造更穩定的營收及獲利成長動能。
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