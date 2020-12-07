跟進台積電！因應產業成長及留才 閎康明年將大加薪

因應產業成長及加大留才力度，台積電供應鏈成員閎康（3587）明年將針對資深員工及績優人員，進行一次性大加薪；另加發留才獎金及規劃員工選擇權，三管齊下。

閎康董事長謝詠芬強調，閎康明年針對資深同仁及績優的員工，做一次性大幅整，主要是藉由優於業界的薪酬制度及有利的產業趨勢帶動下，閎康將往世界級檢測實驗室目標持續邁進。

閎康主要業務是半導體檢測，三大業務-材料分析（MA）、故障分析（FA）與可靠度分析（RA）。核心競爭力為專業分析及快速服務，其中MA主要需求來源為先進製程及第三代半導體，客戶皆為各領域之佼佼者，對服務品質及速度要求頗高，閎康因具備領先業界先發掘新型態分析技術，在客戶需求起來之前即備好相對應之研發能量，因而能成為客戶選定的合作夥伴。

閎康今日也公布11月合併營收為2.63億元，月增7.0%、年增9.1%；累計前11月合併營收27.47億元，年增19.6%。

閎康今年營運表現相當優異，今年前三季每股純益已達4.20元，超越去年全年獲利。