京元電營收回溫 台、美系客戶強勁填補華為海思缺口

測試大廠京元電（2449）今（7）日公告11月營收為23.32億元，月增4.39％、年減1.86％，創歷史同期次高紀錄；京元電表示，在華為禁令後，京元電調整過去給海思使用的測試機台，目前已全數調整並分配完畢，順利提供給其他台系和美系大客戶使用。

京元電指出，禁令生效後，京元電調整測試機台轉換給其他客戶使用，目前已全數調整完畢，且在台系、美系客戶需求強勁之下，已填補完華為海思的訂單缺口；法人預期在市場需求動能優於預期，將支撐京元電第4季的產能利用率維持健康水準。

京元電11月合併營收為23.32億元，較10月22.34億元成長4.39%，較去年同期23.77億元小減1.86%，仍創同期次高；累計今年前11個月合併營收265.89億元，較去年同期231.4億元成長14.91%，續創同期新高。