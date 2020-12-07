聯詠11月業績75.78億元 達歷史次高

IC設計大廠聯詠（3034）於今（7）日公布11月業績，達歷史次高。

聯詠11月合併營收為75.78億元，月增0.1％，累計前11月合併營收為726.49億元，年增23.2％。

聯詠第3季營收與獲利創新高，前三季每股純益為13.43元。聯詠估計其第4季業績將介於218億至225億之間，等於是比第3季小幅增減，還有機會續創歷史新高。

展望第4季，聯詠認為，由於多地疫情持續延燒，在家上班、線上學習與娛樂等宅經濟需求預期將維持，這使得NB、平板與電競螢幕等應用產品，本季需求仍強勁，而且接下來到明年初有多個假期。有宅經濟加上季節性需求，讓本季需求看起來比以往傳統季節性動能更強。

不過，聯詠預期第4季SoC的表現將小幅季減，主要是晶圓代工交期變長，有部分訂單需遞延到明年首季交貨。至於大尺寸驅動IC業績則可能比上季增加，中小尺寸驅動IC的營收也會呈現小幅季增。