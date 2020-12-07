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奇力新11月營收15.18億元 年增14.2%

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

被動元件大廠奇力新（2456）公告11月營收15.18億元，呈現雙成長，月增2.65%，年增14.2%，累計今年前11個月營收為159.07億元，較去年同期成長9.56%。

今年下半年以來，被動元件市況明顯回升，其中，奇力新主要營運項目電感的市場需求，下半年明顯增強，能見度也提高，目前奇力新的電感佔營收比重約65%，今年電感受惠於居家上班（WFH）訂單增加，尤其教育用相關產品的平板、筆電等能見度已到明年第1季，使得高毛利率的大顆一體成型電感（Molding Choke）出現供不應求情況。

另外，由於中國手機品牌，今年下半年以來也積極推出多款5G手機，也連帶推升對電感需求上升，市場法人看好，奇力新接單能見度也到明年第1季。

至於未來公司營運成長重心，市場則是看好該公司的LTCC（低溫共燒陶瓷）為未來成長動能，LTCC下半年受惠於5G手機、遊戲主機PS5、X-Box等推出，出貨逐漸增加。上半年單月出貨約0.2~0.3億顆，第4季時，單月出貨量已提升至0.5~0.6億顆，市場預估，明年第2季單月出貨量有望挑戰1億顆，此產品將成明年成長重心之一。

奇力新 營收 手機

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