IEEE 全球通訊會議登場 蔡力行應邀專題演講

全球規模最大的國際通訊會議IEEE全球通訊會議（GLOBAL Communications Conference），於睽違18年後，再度於台灣舉辦，而IC設計大廠聯發科執行長蔡力行也應邀將於年度論壇上發表專題演講。

聯發科除了擔任這次大會副主席，蔡力行也將受邀在年度論壇上發表主題為「Accelerating the Digital Economy post COVID-19 Pandemic」的專題演講。該會議預計全球將有超過3,000名國際通訊學者、產業專家以線上或實體會議方式參與討論，揭露全球最新的通訊技術。

IEEE是國際性電子技術與電子工程師協會，在全球電機工程及通訊領域最具崇高位置，IEEE全球通訊會議是年度國際學術會議。聯發科執行副總暨技術長周漁君擔任本次大會副主席，他表示，通訊技術演變具有改寫遊戲規則的重大影響力，每一代升級都帶動整個產業鏈重構，並對終端產品帶來革命性的變化。IEEE全球通訊會議提供平台，能讓全球頂尖的電機電子及通訊界專家互動交流先進科技發展，對產業來說將有利於開啟下世代通訊技術的掌握、全球商用發展趨勢的追蹤及國際合作的關鍵影響力。

聯發科提到，蔡力行將擔任這次開場論壇的主講人，說明後疫情時代的「新常態」，將加速發展的數位經濟應用，隨5G服務普及化，更多的創新商業模式與應用場景，勢必陸續打破過去對既有服務的認知，而半導體正是催生這個變革的重要推手。聯發科並將於議程中規劃6G產業論壇，邀請愛立信、諾基亞、三星等無線通訊領域的頂級專家，彼此交流擘畫6G的未來遠景藍圖及技術趨勢。