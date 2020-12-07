快訊

打炒房、打炒匯？央行16:30召開臨時記者會 楊金龍親自主持

確定違法！彰縣萬人抗體血清調查 衛福部最高可罰百萬

IEEE 全球通訊會議登場 蔡力行應邀專題演講

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

全球規模最大的國際通訊會議IEEE全球通訊會議（GLOBAL Communications Conference），於睽違18年後，再度於台灣舉辦，而IC設計大廠聯發科執行長蔡力行也應邀將於年度論壇上發表專題演講。

聯發科除了擔任這次大會副主席，蔡力行也將受邀在年度論壇上發表主題為「Accelerating the Digital Economy post COVID-19 Pandemic」的專題演講。該會議預計全球將有超過3,000名國際通訊學者、產業專家以線上或實體會議方式參與討論，揭露全球最新的通訊技術。

IEEE是國際性電子技術與電子工程師協會，在全球電機工程及通訊領域最具崇高位置，IEEE全球通訊會議是年度國際學術會議。聯發科執行副總暨技術長周漁君擔任本次大會副主席，他表示，通訊技術演變具有改寫遊戲規則的重大影響力，每一代升級都帶動整個產業鏈重構，並對終端產品帶來革命性的變化。IEEE全球通訊會議提供平台，能讓全球頂尖的電機電子及通訊界專家互動交流先進科技發展，對產業來說將有利於開啟下世代通訊技術的掌握、全球商用發展趨勢的追蹤及國際合作的關鍵影響力。

聯發科提到，蔡力行將擔任這次開場論壇的主講人，說明後疫情時代的「新常態」，將加速發展的數位經濟應用，隨5G服務普及化，更多的創新商業模式與應用場景，勢必陸續打破過去對既有服務的認知，而半導體正是催生這個變革的重要推手。聯發科並將於議程中規劃6G產業論壇，邀請愛立信、諾基亞、三星等無線通訊領域的頂級專家，彼此交流擘畫6G的未來遠景藍圖及技術趨勢。

聯發科 蔡力行 諾基亞

延伸閱讀

思科攜手台廠 開拓雲端5G行動網路應用

高通打價格戰 搶聯發科地盤

手機廠晶片組短缺 印度政府向聯發科求助

美系外資考量三因素 調降聯發科評等、目標價維持776元

相關新聞

台積電揪團赴美投資 長春集團率先公開表態響應

台積電（2330）揪團赴美投資，國內石化大廠長春集團率先公開表態，長春集團總裁林書鴻表示，配合台積電赴美設廠，長春將按客...

聯強11月營收月增近兩成 創兩年新高

聯強國際（2347）自結今年11月份合併營收342億元，月增19%、年增15%，並創下近兩年新高記錄。累計前11個月營收...

全球前十大晶圓代工業Q4產值估年增18% 聯電擠進前三大

TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，第4季晶圓代工市場需求依舊強勁，各業者產能呈現持續滿載，產能吃緊使得漲價效應...

台積電居全球晶圓代工龍頭 聯電可望躍至第3

研調機構拓墣產業研究院預估，台積電第4季市占率可望達55.6%，將穩居全球晶圓代工龍頭。聯電將超越格羅方德（Global...

致伸11月營收70.7億元 今年次高紀錄

致伸科技（4915）11月合併營收70.7億元，月成長8%，為今年單月次高，年減17.5%。累計今年前11月合併營收62...

默克攜手軟性顯示器材料商 進軍自由形狀顯示器市場

全球領先的科學與科技公司默克，今（7）日宣布與芬蘭的OptituneOy韓國的Solip Tech Co.，Ltd. 簽...

Euronics頒獎 宏碁獲年度最佳供應商前三名

宏碁（2353）今天表示，Euronics於上月首度於線上舉辦供應商會議，AMD、Intel、與宏碁，在此活動中獲頒IT...

被動元件、太陽能商機火熱 勤凱營收連三月創高

導電漿料大廠勤凱科技（4760）今（7）日公告11月營收為1.24億元，續創單月歷史新高，並較去年同期成長87.5%；累...

台灣5G+通訊指數授權國泰投信發行ETF 12月10日上市

台灣指數公司以5G（第五代行動通訊）加上未來新世代通訊產業鏈（即5G+，5G Plus）為主軸，彰顯產業特色並捕捉投資價...

群光11月營收83.83億元 為同期新高

群光（2385）11月合併營收83.83億元，年增1.5%，為同期新高，月減4%。累計今年前11月合併營收867.34億...

竹科慶40周年 張忠謀、曹興誠將獲頒傑出成就貢獻獎

為歡慶竹科40周年，竹科管局理將於12月14日、15日連續2天，於新竹喜來登飯店舉辦策略會議與國際論壇，邀集多位重量級產...

外資上週賣超220億 賣超長榮航最多

台灣證券交易所今天公布，上週外資在集中市場賣超新台幣220.49億元，賣超長榮航7.30萬張最多，買超友達16.38萬張...

熱門新聞

台積5奈米產能 明年大成長

蘋果牽晶電 Mini LED量產

房地合一稅成本認列 三情境

全台住宅開工量 創新高

建商先建後售 管控成本

高通打價格戰 搶聯發科地盤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。