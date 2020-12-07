華新科11月合併營收34.9億 年增54.3%

被動元件廠華新科（2492）今（7）日公告11月合併營收34.9億，較10月增加6.3%，與去年同期相比增加54.3%，主要動能是5G應用及電動車市場成長，再加上耶誕節及農曆新年前提前備貨。

華新科表示，受惠5G應用及電動車市場成長，再加上客戶端因應耶誕節及農曆新年前的需求、提前備貨，推升11月合併營收34.9億，較10月增加6.3%，與去年同期相比增加54.3%，累計今年前11個月營收為322.4億元，年增15.99%。

華新科日前指出，第4季雖然進入傳統淡季，但訂單能見度仍長達 3 個月，支撐報價持穩，加上庫存水位偏低，整體來看沒有悲觀的理由；華新科進一步說明，新冠肺炎疫情帶動在家上班、遠距教學等，成為新的生活常態，加上車用需求逐漸好轉、高階產品接單提升等，目前訂單能見度佳，且庫存水位低於正常的2-3個月。

法人認為被動元件業者第4季庫存水位持續低於60天，預期第4季價格可望持穩，整體營運將有機會持平於第三季。

另外，全球5G相關商機持續釋出，相關的射頻前端關鍵元件、低溫共燒陶瓷（LTCC）目前供需缺口持續擴大，供應鏈透露，華新科交付經銷商LTCC產品報價有所調漲，華新科對此回應，目前LTCC受惠5G應用強勁，訂單能見度超過三個月，至於價格走勢，則依據市場供需而定。