竹科下周歡慶40周年慶 張忠謀等四人獲傑出成就貢獻獎

新竹科學園區下周將歡慶40周年慶，竹科管理局局長王永壯今（7）日表示，由過去歷任管理局局長共同票選出對竹科具傑出貢獻的代表，12月15日園慶當天將頒發「傑出成就貢獻獎」予台積電創辦人張忠謀、聯電榮譽董事長曹興誠、宏碁創辦人施振榮與聯發科董事長蔡明介，肯定他們對竹科發展所做出的貢獻。

張忠謀是於1985年受政府高層力邀，帶著在美國豐富的半導體產業發展及管理經驗來台擔任工研院院長。其後並擔任台灣積體電路公司董事長，奠定了台灣在「專業積體電路製造服務」全球性的領導地位。張忠謀的遠見與擘畫，不但造就了台積電及相關產業的蓬勃發展，更讓科學園區及台灣被世界看的見，非常令人敬佩。

1980年台灣第一家積體電路聯華電子公司成立，曹興誠由工研院電子研究所轉職前往主持業務，隨後擔任董事長，陸續創辦多家高科技公司促進高科技產業在園區的發展。曹興誠熱心公益關心公共事務，除發起並擔任園區公會理事長，首創股票員工分紅制度，使台灣得以吸引海外留學生歸國，並促成專利法企業負責人除罪化、協助實驗中學發展等多項方案，對園區經營環境的改善及促進產業競爭力的提升功不可没。

1976年施振榮創辦宏碁電腦，並成為竹科早期進駐的廠商之一。宏碁發展自有品牌，帶動電腦產業聚落，引領竹科 80 年代產業發展。施先生提出「新微笑曲線」的概念，倡導跨領域合作，共創價值，為傑出企業管理者。施振榮熱心公益，曾擔任中、南科基地遴選召集人，使竹科順利開枝散葉。協助科技部創新創業激勵計畫，並擔任榮譽教務長，鼓勵創業年青人勇敢開創自己的舞台。

1997年蔡明介創辦聯發科，為IC設計領航者，是世界前五大IC 設計公司。蔡明介奠定全球業務運營模式，促進半導體產業的演進及發展，並曾獲選為「全球百大CEO」。在他的領導下，聯發科持續發展最新晶片技術，並持續掌握雲端、5G、AI等發展，已成長為全球領導企業。