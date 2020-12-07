中天假處分遭駁回 後續兩策略：繼續上訴、找新出路

中天電視向臺北高等行政法院（北高行）聲請定暫時狀態假處份，理由是因為國家通訊傳播委員會（NCC）日前做出不換照的處分，影響中天新聞台繼續在52頻道營運，要求假處份後繼續播出，且NCC不得同意系統台提出變更52頻道播出的計畫。今天被北高行駁回後，業界分析，中天新聞在停止營運以外，大概的發展方向有二，一條上訴及繼續行政訴訟，一條就是立刻「轉進」集團其他頻道與網路平台，繼續播出新聞內容。

根據北高行今天駁回的判決理由中，最主要的第一條理由是中天未來的行政訴訟未必有獲勝高度蓋然率。也就是說，中天電視雖然表示NCC做成行政處分過程中有程序瑕疵、法律適用問題，要繼續提出行政訴訟，但中天本身卻沒有提出足夠證據，證明自己將來打官司勝訴機率高。另外，中天要求行政法院不准NCC同意系統台更換頻道，但行政法院也無法指示NCC介入私法領域。

業界人士指出，中天第一條路是馬上提出上訴，但法院正式文書尚未送達，等到送達中天，恐怕早已過了12月11日的期限，中天只能繼續打行政訴訟，再看未來的訴訟結果。

第二條路是中天即將要面對12日起缺少全國觀眾覆蓋率，廣告主出走機率高。因此，中天可能要馬上在YouTube等平台建立聲量，多開頻道，並且在現在的綜合台、娛樂台、中視主台和新聞台增加大量新聞內容。

不過針對中天可能的調整，NCC也表示，中天各頻道當然可以多增加新聞內容，但都要先申請變更事業計畫書，聲明增加新聞內容的比率，以及新聞製作方向。另外，業界人士也指出，NCC不會同意中天其他頻道突然變成一堆談話節目和新聞比率大增，「否則大家都把頻道拿來報新聞就好了」，NCC官員也坦言會注意中視集團其他頻道是否會變成「披著娛樂外表的新聞台」。不過中天新聞如果全部轉進YouTube等網路平台，不在NCC規管範圍內。