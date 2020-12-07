怕打疫苗後發燒？新創趁機推持續監測體溫晶片

今年流感疫苗開打歷經國外不良事件恐慌潮，導致11月初學齡前幼兒接種率僅約41.2%，「首打族」接種率更只有17.7%，疾管署呼籲家長儘速帶孩子接種疫苗。本土新創、智慧體溫業者愛微科共同創辦人曾軍皓建議，疫苗施打後副作用大多為發燒、頭痛、過敏等，施打疫苗後利用貼片持續監控體溫，一旦發燒時不但能夠提前預警，更可提供完整長期體溫變化狀況，方便就醫時醫生進行診斷。

日前疾管署公布，11月第三周國內類流感就診近4萬人次，12月將重新開放50至64歲成人接種，可能迎來另一波搶打潮。接種流感疫苗後48小時內約有1至2%可能會出現38度以下的低燒徵狀，通常在1、2天內不需要任何處理就會自動消失。如果小孩出現高燒，或接種48小時後仍然持續發燒時，則須儘速就醫找出可能原因。

新創業者愛微科共同創辦人曾軍皓分享，傳統發燒時，大多以棒狀式體溫計或耳溫槍量測體溫，但可能遇到量測時間因為忘記而不固定，或者遇到間歇性發燒，量測時剛好遇到正常體溫而無法抓出發燒徵狀。因此建議使用體溫貼片持續性體溫量測，不但可以用手機連線紀錄體溫的長期變化，避免量測間隔沒捕捉到發燒狀態，更可以提供完整記錄，讓就醫時醫生更能正確診斷。

愛微科發展的添寶Temp Pal是台灣業者研發、在台灣生產製造的世界最小智慧體溫貼片，只要附著於腋下，便可長期傳送體溫數據至手機APP中，長期紀錄體溫資訊，並可於發燒時發出訊息警示，避免延誤就醫時機。