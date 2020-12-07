聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯強11月營收月增近兩成 創兩年新高
聯強國際（2347）自結今年11月份合併營收342億元，月增19%、年增15%，並創下近兩年新高記錄。累計前11個月營收為2,968億元，年減3%，若排除匯率影響數，則與去年同期持平。
依產品別，資訊產品11月份的營收為186億元，年增3%；通訊產品營收17億元，年增28%；消費性電子產品營收49億元，年增43%；IC元件營收90億元，年增31%。
累計前11個月的合併總營收為2,968億元，年減3%，其中，資訊產品1,752億元，年減6%，佔比為59%；通訊產品127億元，年減22%，佔比4%；消費性電子302億元，年增35%，佔比10%；IC元件787億元，年減4%，佔比為27%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言