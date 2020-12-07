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聯強11月營收月增近兩成 創兩年新高

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
聯強集團總裁杜書伍（本報系資料庫）
聯強集團總裁杜書伍（本報系資料庫）

聯強國際（2347）自結今年11月份合併營收342億元，月增19%、年增15%，並創下近兩年新高記錄。累計前11個月營收為2,968億元，年減3%，若排除匯率影響數，則與去年同期持平。

依產品別，資訊產品11月份的營收為186億元，年增3%；通訊產品營收17億元，年增28%；消費性電子產品營收49億元，年增43%；IC元件營收90億元，年增31%。

累計前11個月的合併總營收為2,968億元，年減3%，其中，資訊產品1,752億元，年減6%，佔比為59%；通訊產品127億元，年減22%，佔比4%；消費性電子302億元，年增35%，佔比10%；IC元件787億元，年減4%，佔比為27%。

營收 匯率

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