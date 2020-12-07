默克攜手軟性顯示器材料商 進軍自由形狀顯示器市場

全球領先的科學與科技公司默克，今（7）日宣布與芬蘭的OptituneOy韓國的Solip Tech Co.，Ltd. 簽署合作協議，向顯示器市場推出liviFlex™品牌旗下的首款產品。liviFlex™提供了一系列新穎的顯示材料，以協助解決可撓式、可摺疊和可捲曲OLED顯示器（統稱為自由形狀顯示器 Free Form Display）製造過程中所面臨的挑戰。

默克特用材料事業體顯示器解決方案負責人邁克爾•赫克邁爾（Michael Heckmeier）表示：「自由形狀顯示器（free form display）是數位電子領域發展最快的趨勢之一。我們與Optitune Oy和Solip Tech的合作使我們能夠快速回應市場需求，為我們的顯示器客戶開發耐用可靠的解決方案。我們很開心看到第一款liviFlexTM產品的上市，並期待未來能在自由形狀顯示器領域有更多投入與佈局。」

liviFlex™-H是liviFlex™旗下第一個系列產品，提供多功能和客製化的硬化塗層解決方案。這些聚合物產品滿足自由形狀顯示器的所有關鍵技術需求：硬度、耐刮性、彈性與光學特性，例如透明度和顏色等。透過本次的合作，默克結合創新研發能力和長久以來在材料領域的豐富經驗，為顯示器產業提供高度可靠和優質的解決方案。

自由形狀顯示器為面板產業帶來全新挑戰不同於一般顯示器多為扁平的長方體，自由形狀的OLED顯示器能提供客制化形狀和新穎設計感，其表面可以彎曲、折疊、拉伸或捲曲。為了實現這些特性，這些裝置中的顯示材料必須薄而堅固，以防止顯示器因連續折疊和滾動而遭受壓迫。與一般顯示器相比，自由形狀的OLED顯示器需要减少約60%的顯示模組。