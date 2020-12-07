Euronics頒獎 宏碁獲年度最佳供應商前三名

宏碁（2353）今天表示，Euronics於上月首度於線上舉辦供應商會議，AMD、Intel、與宏碁，在此活動中獲頒IT領域年度最佳供應商。宏碁能在眾多品牌中脫穎而出，宏碁得獎主要關鍵在宏碁旗下產品創新、行銷策略、品質及供貨速度，並加權宏碁公司在國際間的策略合作、協議及供應程序等原則，因而在眾多評分準則下獲得第前三名殊榮，顯示出宏碁在電腦產業的獨樹一格。

Euronics International是歐洲地區電子零售商領導性集團，總部為於阿姆斯特丹，由37個國家（地區）、11,000多間電器零售商所組成，銷售包資通訊科技產品、消費電器及家用電器等電子產品，每年皆會邀請來自約40多個不同國家的全球供應商代表與會。