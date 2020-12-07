台灣5G+通訊指數授權國泰投信發行ETF 12月10日上市

台灣指數公司以5G（第五代行動通訊）加上未來新世代通訊產業鏈（即5G+，5G Plus）為主軸，彰顯產業特色並捕捉投資價值，設計編製「台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet 5G+ 通訊指數」（台灣5G+通訊指數，指數代號：IX0139），授權國泰投信發行國泰台灣5G PLUS ETF基金（國泰台灣5G+ ETF）（00881），訂於12月10日於台灣證券交易所掛牌上市。

為能將聚焦發展5G與未來新世代通訊產業的上市上櫃公司選入台灣5G+通訊指數，台灣指數公司利用FactSet的RBICS產業分類，挑選業務內容符合新世代通訊產業鏈相關的45個RBICS第6層子產業，其營業收入占比超過50%，

且股票符合最近三個月的日平均成交金額達 5,000 萬元的流動性條件及最近四季每股盈餘大於0的獲利條件者；再依股票自由流通市值選取前30大作為指數成分股。

指數目標為建構可反映產業特色、流動性佳、具獲利能力的股票組合投資績效。指數每年4、10月進行兩次定期審查，依最近一期（10月）定審結果，指數權重前十大成分股為台積電（2330）、聯發科、鴻海、聯電、大立光、廣達、台灣大、瑞昱、聯詠與矽力-KY。截至11月30日止，台灣5G+通訊指數近三個月報酬指數表現為+13.61%，優於同期間大盤報酬指數（+9.28%）。

台灣指數公司表示，台灣5G+通訊指數由國泰投信委託客製化編製的指數；該公司目前已有13檔涵蓋多元投資題材的客製化指數發行ETF、ETN，累積豐富的客製化指數編製經驗及專業能力，未來可結合金融商品發行人或機構法人對市場發展趨勢及資產管理需求的洞察，應用國內外具公信力的資料庫，編製各式主題特色的指數，提供發行人設計金融商品或機構法人進行投資應用，以滿足各界運用指數化投資的資產管理需求。

依據 2020年最新一期愛立信行動趨勢報告指出，全球5G網路布建預期較4G快速，全球5G用戶數於2020年預估達2.2億、至2026年預估達35億，約占行動用戶數的40%。另資策會產業情報研究所預估，全球電信商將在2020~2025年耗資1.1兆美元建置網路，其中，近八成使用在5G網路。預期全球電信商加速5G建設，可帶動各項創新智慧應用的蓬勃發展。

台灣為全球極重要的5G供應鏈，政府亦以國家發展戰略的角度，於2019年核定台灣5G行動計畫，全力發展各式5G電信加值服務及垂直應用服務，希望驅動產業創新升級，引導典範移轉。國內5G相關產業在政府及民間積極投入下，極具成長潛力，前景可期。