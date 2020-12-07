快訊

疫情取消婚禮蜜月賠20萬 他拿頭期款投資4檔台股又狂賠

評／失去監護權就是失去孩子？離婚後仍是「永遠的父母」

台灣5G+通訊指數授權國泰投信發行ETF 12月10日上市

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣指數公司以5G（第五代行動通訊）加上未來新世代通訊產業鏈（即5G+，5G Plus）為主軸，彰顯產業特色並捕捉投資價值，設計編製「台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet 5G+ 通訊指數」（台灣5G+通訊指數，指數代號：IX0139），授權國泰投信發行國泰台灣5G PLUS ETF基金（國泰台灣5G+ ETF）（00881），訂於12月10日於台灣證券交易所掛牌上市。

為能將聚焦發展5G與未來新世代通訊產業的上市上櫃公司選入台灣5G+通訊指數，台灣指數公司利用FactSet的RBICS產業分類，挑選業務內容符合新世代通訊產業鏈相關的45個RBICS第6層子產業，其營業收入占比超過50%，

且股票符合最近三個月的日平均成交金額達 5,000 萬元的流動性條件及最近四季每股盈餘大於0的獲利條件者；再依股票自由流通市值選取前30大作為指數成分股。

指數目標為建構可反映產業特色、流動性佳、具獲利能力的股票組合投資績效。指數每年4、10月進行兩次定期審查，依最近一期（10月）定審結果，指數權重前十大成分股為台積電（2330）、聯發科、鴻海、聯電、大立光、廣達、台灣大、瑞昱、聯詠與矽力-KY。截至11月30日止，台灣5G+通訊指數近三個月報酬指數表現為+13.61%，優於同期間大盤報酬指數（+9.28%）。

台灣指數公司表示，台灣5G+通訊指數由國泰投信委託客製化編製的指數；該公司目前已有13檔涵蓋多元投資題材的客製化指數發行ETF、ETN，累積豐富的客製化指數編製經驗及專業能力，未來可結合金融商品發行人或機構法人對市場發展趨勢及資產管理需求的洞察，應用國內外具公信力的資料庫，編製各式主題特色的指數，提供發行人設計金融商品或機構法人進行投資應用，以滿足各界運用指數化投資的資產管理需求。

依據 2020年最新一期愛立信行動趨勢報告指出，全球5G網路布建預期較4G快速，全球5G用戶數於2020年預估達2.2億、至2026年預估達35億，約占行動用戶數的40%。另資策會產業情報研究所預估，全球電信商將在2020~2025年耗資1.1兆美元建置網路，其中，近八成使用在5G網路。預期全球電信商加速5G建設，可帶動各項創新智慧應用的蓬勃發展。

台灣為全球極重要的5G供應鏈，政府亦以國家發展戰略的角度，於2019年核定台灣5G行動計畫，全力發展各式5G電信加值服務及垂直應用服務，希望驅動產業創新升級，引導典範移轉。國內5G相關產業在政府及民間積極投入下，極具成長潛力，前景可期。

5G

延伸閱讀

不再無法配息！國泰股利精選30除息時程調整

台股「萬四如意」 謝金河：只有看衰台灣的沒有賺到錢

國泰台灣5G+ 人氣超旺

挑戰第一大5G ETF！國泰台灣5G+吸金70億元

相關新聞

台積電揪團赴美投資 長春集團率先公開表態響應

台積電（2330）揪團赴美投資，國內石化大廠長春集團率先公開表態，長春集團總裁林書鴻表示，配合台積電赴美設廠，長春將按客...

全球前十大晶圓代工業Q4產值估年增18% 聯電擠進前三大

TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，第4季晶圓代工市場需求依舊強勁，各業者產能呈現持續滿載，產能吃緊使得漲價效應...

台灣5G+通訊指數授權國泰投信發行ETF 12月10日上市

台灣指數公司以5G（第五代行動通訊）加上未來新世代通訊產業鏈（即5G+，5G Plus）為主軸，彰顯產業特色並捕捉投資價...

群光11月營收83.83億元 為同期新高

群光（2385）11月合併營收83.83億元，年增1.5%，為同期新高，月減4%。累計今年前11月合併營收867.34億...

竹科慶40周年 張忠謀、曹興誠將獲頒傑出成就貢獻獎

為歡慶竹科40周年，竹科管局理將於12月14日、15日連續2天，於新竹喜來登飯店舉辦策略會議與國際論壇，邀集多位重量級產...

外資上週賣超220億 賣超長榮航最多

台灣證券交易所今天公布，上週外資在集中市場賣超新台幣220.49億元，賣超長榮航7.30萬張最多，買超友達16.38萬張...

愛立信調高2020年全球5G用戶預估達2.2億 中國占八成

國際電信設備業者愛立信公布《愛立信行動》，預估2020年底將有超過10億人口（占全球人口15%）居住在5G訊號覆蓋區域，...

瑞昱11月業績 達歷史次高

IC設計大廠瑞昱（2379）於今（7）日公布11月業績，達歷史次高，該公司今日早盤股價小漲。

力晶下市8年怎能重返IPO？ 黃崇仁：蘋果、護國神山都幫了一把

力晶科技股票從台股下市又重新上市，堪稱過去八年來台灣資本市場的大事，甚至是奇蹟。

寶佳集團加碼永冠-KY 持股比重升到16.49%

寶佳集團再增持鑄件大廠永冠-KY持股，比重提升到16.49%，續為第2大股東。法人估永冠-KY明年出貨量可達18.5萬噸...

放生三百億營收 神基科技黃明漢轉進獲利藍海

曾經靠筆電代工創造逾三百億的營收高峰，時任神基科技總經理的黃明漢卻毅然跳脫舒適圈，投入強固型電腦的藍海市場。他如何帶領公司走向另一個獲利高峰？

台廠聯手 標準制定聲量放大

通訊技術發展快速，台廠近年積極參與3GPP及IEEE等國際技術發展及標準制訂機構，除緊抓技術發展趨勢，布局技術及專利，更...

熱門新聞

台積5奈米產能 明年大成長

蘋果牽晶電 Mini LED量產

房地合一稅成本認列 三情境

全台住宅開工量 創新高

建商先建後售 管控成本

高通打價格戰 搶聯發科地盤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。