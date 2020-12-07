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群光11月營收83.83億元 為同期新高

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導
群光董事長許崑泰。（本報系資料庫）
群光董事長許崑泰。（本報系資料庫）

群光（2385）11月合併營收83.83億元，年增1.5%，為同期新高，月減4%。累計今年前11月合併營收867.34億元，年增1.5%。

自進入秋冬以來，新冠肺炎疫情病例數呈現增加趨勢，在新冠疫苗尚未可以大幅接種時，亦使得宅經濟與零接觸商機熱度不減，群光今年以來大幅受惠強勁筆電需求，鍵盤、影像模組以及電源供應器需求持續暢旺，電競鍵盤以及電源產品需求更是亮眼，帶動群光營收成長。

法人分析，群光今年營收在鍵盤以及電源產品的帶動下，產品組合持續優化，使得本業獲利大幅提升，今年前三季本業獲利已成長37%，展望本季，營收有機會較去年同期成長，預期群光全年營收將可再創歷史新高。

法人進一步表示，群光的全球生產基地布局已經完成，除了既有的中國大陸廠房外，泰國新廠的加入，將成為營收的生力軍，尤其明年智慧家庭影像產品需求十分強勁，泰國新廠的加入，可及時為群光補足影像產能缺口。法人認為，明年群光營收可望挑戰千億大關。

群光 營收 電競鍵盤

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