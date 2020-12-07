竹科慶40周年 張忠謀、曹興誠將獲頒傑出成就貢獻獎

為歡慶竹科40周年，竹科管局理將於12月14日、15日連續2天，於新竹喜來登飯店舉辦策略會議與國際論壇，邀集多位重量級產業領袖，與歷年來參與將竹科推向世界舞台的重要推手們回娘家，共同見證台灣科技產業發展，展望竹科下一個40。

竹科今（7）日於40周年園慶記者會，揭開慶祝活動序幕，除了宣傳竹科40周年園慶壓軸的策略會議與國際論壇外，並首度公布竹科40傑出成就貢獻獎得獎名單，四位得獎者為台積電（2330）榮譽董事長張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮、聯電（2303）榮譽董事長曹興誠，以及聯發科（2454）董事長蔡明介。

此外，發表竹科40周年紀念專刊，記載80年代竹科籌建以來的篳路藍縷，90年代達成「經濟轉型的火車頭」目標，培養宏碁（2353）、台積電等明星公司，其成功經驗更複製中科、南科等地，開枝散葉，成果豐碩，猶如一部壯闊的台灣科技發展史，見證台灣與世界並駕齊驅的軟實力。

竹科管理局王永壯局長表示，1980年12月15日竹科在國科會（現科技部）的催生下推動設置，為的是發展科技，達成建國、強國、富民的理想，截至今（2020）年已邁入40周年，並開枝散葉擴散至中科、南科。全台灣科學園區整體年產值不僅已達到2.6兆規模，對台灣GDP的貢獻度已超過14%，半導體產業能量更是領先世界。即便面對新冠肺炎疫情，竹科今年上半年營業額達到5,660.94億元，逆勢成長10.26％，穩居第一大科學園區的寶座；竹科不斷超越頂標，站在世界的高度，與全球科技競合。

下周一 12月14日「竹科推手回娘家暨策略會議」，將邀請竹科歷年來重要的推手們一起回娘家見證竹科新貌，並安排兩場專題演講與座談。首先「成功傳承」專題，由清大科管所所長胡美智主講「美麗境界-知識經濟時代的科學園區」，並邀請竹科管理局第一任副局長童虎、前政務委員暨竹科管理局第5任副局長楊世緘、力晶積成董事長黃崇仁以及竹科園區公會秘書長張致遠進行座談交流。另「未來發展」專題，邀請國家實驗研究院科政中心簡國明博士主講「國外科學園區發展趨勢及轉型策略」，並邀請聯電榮譽副董事長宣明智、盟立自動化（2464）董事長孫弘、鈺創科技（5351）董事長盧超群以及清大教授洪世章座談，探討竹科如何在現有半導體製程領先基礎上，強化AI、大數據、軟硬整合新應用領域發展。

12月15日「『傳承奠基石 開創新未來』竹科40周年國際論壇」，邀請行政院副院長沈榮津、科技部長吳政忠出席頒發「竹科40傑出成就貢獻獎」等獎項，並特別邀請台積電董事長劉德音、聯發科資深副總陸國宏、Qualcomm資深副總陳若文，以及循環台灣基金會董事長黃育徵等重量級貴賓蒞臨演講。下午「2030科技願景: 包容-人文、科技與跨域整合」、「2030科技願景: 永續-打造循環經濟生態圈」，則邀請到宏碁創辦人施振榮、和碩（4938）董事長童子賢等產業巨擘，一同探討6G時代的大數據、AI與物聯網如何在科技、文創、醫療上跨域運用；以及如何兼顧經濟活動、在地就業、環境生態及能源自主的發展，帶給台灣翻轉的機會，在新冠疫情衝擊全球之際，成為競逐全球市場逆勢成長的關鍵。