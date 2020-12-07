快訊

疫情取消婚禮蜜月賠20萬 他拿頭期款投資4檔台股又狂賠

評／失去監護權就是失去孩子？離婚後仍是「永遠的父母」

至上攜手工研院 耕耘預防醫學應用

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

通路商至上（8112）持續耕耘預防醫學領域，該公司與工研院技術合作，開發「貼片式超音波心輸出計」，結合穿戴科技、雲端AI分析及物聯網，預期未來將可應用在術後病患的即時監測、急診即時監控與居家遠距照護等。

至上董事長葛均指出，依據研究機構Yole Developpement發表的2020年消費性與醫療用穿戴式裝置市場報告，其中預估整體穿戴式裝置市場規模將在2025年時成長至979億美元。同時，世界衛生組織（WHO）統計，2020年全球死亡頭號殺手就是心血管疾病(CVD)，如心肌梗塞、腦中風、主動脈剝離等，全球相關死亡人數高達2,500萬人，且預估2030年因心血管疾病死亡人數將逼近3,500萬人。

葛均表示，至上擁有靈活商業模式與產品實現能力，目前已具生醫電子的系統實現能力，結合工研院的領先技術優勢，開發獨特具競爭力的貼片式超音波心輸出計，市場潛力值得期待，預計將可於2021年取得FDA認證，布局國內外專利，未來規畫以台灣市場為出發點，進而切入全球CVD醫療市場。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬則提到，工研院首度研發貼片式超音波心輸出計，是國內第一個可做為監護裝置的非侵入性心血管功能參數量測技術，大小僅5至6公分。相關技術將超音波探頭微小化，此裝置可連續8至48小時監測心率等20種生理參數，並結合雲端運算系統分析軟體，進行心血管疾病的預測分析，提供醫護人員精準參考數據，並可藉由藍芽即時傳輸至手機，應用在遠距健康照護與醫院病患監護，提供醫師評估人體血液循環與心血管狀況。

心血管疾病 工研院

延伸閱讀

工研院超前部署 南部產業創新策略辦公室揭牌

工研院看優勢／怡明茶園導入食文化 升級價值鏈

汽車都不加油了 全球最大的公司為何仍在投資煉油廠？

工研院創業競賽 冠軍出列

相關新聞

台積電揪團赴美投資 長春集團率先公開表態響應

台積電（2330）揪團赴美投資，國內石化大廠長春集團率先公開表態，長春集團總裁林書鴻表示，配合台積電赴美設廠，長春將按客...

全球前十大晶圓代工業Q4產值估年增18% 聯電擠進前三大

TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，第4季晶圓代工市場需求依舊強勁，各業者產能呈現持續滿載，產能吃緊使得漲價效應...

台灣5G+通訊指數授權國泰投信發行ETF 12月10日上市

台灣指數公司以5G（第五代行動通訊）加上未來新世代通訊產業鏈（即5G+，5G Plus）為主軸，彰顯產業特色並捕捉投資價...

群光11月營收83.83億元 為同期新高

群光（2385）11月合併營收83.83億元，年增1.5%，為同期新高，月減4%。累計今年前11月合併營收867.34億...

竹科慶40周年 張忠謀、曹興誠將獲頒傑出成就貢獻獎

為歡慶竹科40周年，竹科管局理將於12月14日、15日連續2天，於新竹喜來登飯店舉辦策略會議與國際論壇，邀集多位重量級產...

外資上週賣超220億 賣超長榮航最多

台灣證券交易所今天公布，上週外資在集中市場賣超新台幣220.49億元，賣超長榮航7.30萬張最多，買超友達16.38萬張...

愛立信調高2020年全球5G用戶預估達2.2億 中國占八成

國際電信設備業者愛立信公布《愛立信行動》，預估2020年底將有超過10億人口（占全球人口15%）居住在5G訊號覆蓋區域，...

瑞昱11月業績 達歷史次高

IC設計大廠瑞昱（2379）於今（7）日公布11月業績，達歷史次高，該公司今日早盤股價小漲。

力晶下市8年怎能重返IPO？ 黃崇仁：蘋果、護國神山都幫了一把

力晶科技股票從台股下市又重新上市，堪稱過去八年來台灣資本市場的大事，甚至是奇蹟。

寶佳集團加碼永冠-KY 持股比重升到16.49%

寶佳集團再增持鑄件大廠永冠-KY持股，比重提升到16.49%，續為第2大股東。法人估永冠-KY明年出貨量可達18.5萬噸...

放生三百億營收 神基科技黃明漢轉進獲利藍海

曾經靠筆電代工創造逾三百億的營收高峰，時任神基科技總經理的黃明漢卻毅然跳脫舒適圈，投入強固型電腦的藍海市場。他如何帶領公司走向另一個獲利高峰？

台廠聯手 標準制定聲量放大

通訊技術發展快速，台廠近年積極參與3GPP及IEEE等國際技術發展及標準制訂機構，除緊抓技術發展趨勢，布局技術及專利，更...

熱門新聞

台積5奈米產能 明年大成長

蘋果牽晶電 Mini LED量產

房地合一稅成本認列 三情境

全台住宅開工量 創新高

建商先建後售 管控成本

高通打價格戰 搶聯發科地盤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。