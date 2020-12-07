至上攜手工研院 耕耘預防醫學應用

通路商至上（8112）持續耕耘預防醫學領域，該公司與工研院技術合作，開發「貼片式超音波心輸出計」，結合穿戴科技、雲端AI分析及物聯網，預期未來將可應用在術後病患的即時監測、急診即時監控與居家遠距照護等。

至上董事長葛均指出，依據研究機構Yole Developpement發表的2020年消費性與醫療用穿戴式裝置市場報告，其中預估整體穿戴式裝置市場規模將在2025年時成長至979億美元。同時，世界衛生組織（WHO）統計，2020年全球死亡頭號殺手就是心血管疾病(CVD)，如心肌梗塞、腦中風、主動脈剝離等，全球相關死亡人數高達2,500萬人，且預估2030年因心血管疾病死亡人數將逼近3,500萬人。

葛均表示，至上擁有靈活商業模式與產品實現能力，目前已具生醫電子的系統實現能力，結合工研院的領先技術優勢，開發獨特具競爭力的貼片式超音波心輸出計，市場潛力值得期待，預計將可於2021年取得FDA認證，布局國內外專利，未來規畫以台灣市場為出發點，進而切入全球CVD醫療市場。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬則提到，工研院首度研發貼片式超音波心輸出計，是國內第一個可做為監護裝置的非侵入性心血管功能參數量測技術，大小僅5至6公分。相關技術將超音波探頭微小化，此裝置可連續8至48小時監測心率等20種生理參數，並結合雲端運算系統分析軟體，進行心血管疾病的預測分析，提供醫護人員精準參考數據，並可藉由藍芽即時傳輸至手機，應用在遠距健康照護與醫院病患監護，提供醫師評估人體血液循環與心血管狀況。