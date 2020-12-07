台積電揪團赴美投資 長春集團率先公開表態響應

台積電（2330）揪團赴美投資，國內石化大廠長春集團率先公開表態，長春集團總裁林書鴻表示，配合台積電赴美設廠，長春將按客戶需求在美國設廠，目前正在亞利桑那州尋找建廠基地，未來將就近供應雙氧水、顯影劑、電子級溶劑、電鍍液等半導體製程所需的化工產品，粗估一期投資金額約2億美元（約新台幣57億元）。

台積電擬前進美國設置5奈米晶圓廠，先前就傳出台積電積極號召國內化工廠共同赴美投資，長春成為率先公開表態的石化大廠。

林書鴻表示，早期台灣半導體產業所需的雙氧水都需仰賴國外進口，價格昂貴，且因包裝及運輸關係，品質不容易維持，長春憑過去生產工業用及醫藥用的雙氧水做為基礎，成功開發半導體產業用的高純度雙氧水。長春的環氧樹脂目前國內外合計年產能約45萬噸，如今國內半導體業幾乎全數的雙氧水需求都是由長春供應。

另外長春已打入半導體供應鏈的化工材料項目還包括TMAH顯影劑、電子級溶劑、電鍍液等。

其實早在台積電宣布美國設廠前，長春集團內部就已經評估美國設廠計畫，主要著眼美國的頁岩氣，可以提供大量且低廉的乙烯原料，長春希望透過取得便宜原料，強化市場競爭力，長春三年多前就曾宣布赴美投資的想法。

長春主管表示，美國頁岩氣的開採技術成熟，讓全球石化業產生結構性改變，業者不應只貪求便宜原料、做出便宜石化產品，而是應該逆向思考，趁著當地乙烯產量豐沛，善用資源導入高附加價值石化產品，才能進一步促使產業升級轉型。而台積電揪伴赴美設廠，剛好提供長春絕佳機會。