聽新聞
test
0:00 / 0:00
瑞昱11月業績 達歷史次高
IC設計大廠瑞昱（2379）於今（7）日公布11月業績，達歷史次高，該公司今日早盤股價小漲。
瑞昱11月合併營收為78.03億元，月增4.8％，累計前11月合併營收為709.19億元，年增28.4％。
瑞昱第3季營收與獲利創歷史新高，每股純益為4.92元也同步攀峰，前三季每股純益為12.1元。
展望第4季，瑞昱認為，客戶對各類應用的產品需求仍持續，但供應鏈產能、國際情勢與新冠肺炎疫情變化，可能影響整體經濟與終端市場供需。
在乙太網路業務方面，瑞昱第3季需求預期將延續到第4季。至於交換器產品方面，估計第4季需求仍不墜，主要是受惠於安防與WiFi 6升級帶來的需求。在PON產品方面，下半年進入標案旺季，相關需求也很不錯。
另外，WiFi 6晶片方面，瑞昱在PC、路由器、物聯網等方面應用的需求，預期將延續到明年首季。藍牙產品在真無線藍牙（TWS）方面，從第2季末的需求開始回溫，其他如智慧音箱等應用在下半年需求也暢旺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言