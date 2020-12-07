瑞昱11月業績 達歷史次高

IC設計大廠瑞昱（2379）於今（7）日公布11月業績，達歷史次高，該公司今日早盤股價小漲。

瑞昱11月合併營收為78.03億元，月增4.8％，累計前11月合併營收為709.19億元，年增28.4％。

瑞昱第3季營收與獲利創歷史新高，每股純益為4.92元也同步攀峰，前三季每股純益為12.1元。

展望第4季，瑞昱認為，客戶對各類應用的產品需求仍持續，但供應鏈產能、國際情勢與新冠肺炎疫情變化，可能影響整體經濟與終端市場供需。

在乙太網路業務方面，瑞昱第3季需求預期將延續到第4季。至於交換器產品方面，估計第4季需求仍不墜，主要是受惠於安防與WiFi 6升級帶來的需求。在PON產品方面，下半年進入標案旺季，相關需求也很不錯。

另外，WiFi 6晶片方面，瑞昱在PC、路由器、物聯網等方面應用的需求，預期將延續到明年首季。藍牙產品在真無線藍牙（TWS）方面，從第2季末的需求開始回溫，其他如智慧音箱等應用在下半年需求也暢旺。