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市場傳華新科LTCC上漲 今股價創波段高

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

全球5G相關商機持續釋出，而相關的元件射頻前端關鍵元件低溫共燒陶瓷（LTCC）目前供需缺口持續擴大，市場傳出華新科（2492）交付經銷商LTCC產品最新報價調升三成，消息激勵今（7）日股價在被動元件股中表現相對強勢，今日早盤股價並寫下波段新高。

對於市場傳出調漲LTCC報價，華新科僅表示，目前LTCC受惠5G應用強勁，訂單能見度超過三個月，至於價格走勢，則依據市場供需而定，但此漲價消息仍激勵今日華新科股價走高，早盤股價一度衝高到215元，股價是今年5月以來新高。

今日台股大盤指數在台積電（2330）衝高的帶領下，台股集中市場指數再度創下歷史新高，不過，被動元件股早盤普遍都是小跌表現，僅華新科因傳出產品漲價消息激勵，盤中維持相對強勢的上漲表現，市場法人表示，目前市場是半導體上下游的產品，先後傳出供給吃緊、漲價的消息，被動元件供需目前仍沒有類似情況，不過，預期明年在下游需求看好下，整體市場需求仍會有優於今年表現。

華新科 漲價 被動元件

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