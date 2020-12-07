蘋果牽晶電 Mini LED量產

蘋果加快發展新世代顯示技術的龍潭廠量產腳步與下世代產品研發力道，近期更緊密牽手合作夥伴晶電，雙方在龍潭廠共同開發的Mini LED技術傳邁入量產階段，由於合作相當順利，蘋果決定繼續攜手晶電朝更下一世代的Micro LED技術發展，近期龍潭廠正不斷移入設備以及開設新產線，提前部署後年應用。

隨著龍潭廠與晶電合作的Mini LED技術傳出喜訊，意味明年蘋果將推出搭載Mini LED的產品問世，預料新款iPad將率先採用。而與晶電從Mini LED合作持續延伸至技術更難的Micro LED，凸顯晶電技術獲肯定之餘，也顯示台廠將在蘋果新世代顯示器技術扮關鍵角色。

針對蘋果龍潭廠近期動作頻頻，晶電不對單一客戶評論。晶電發言系統指出，Mini LED能讓顯示器的用戶體驗全面升級，已是不可逆的技術趨勢，該公司發展Mini LED技術非常順利，今年下半年生產線中，有超過五成已轉換為Mini LED，明年首季轉換率將超過九成。

晶電指出，從目前客戶的產品開發狀況來看，Mini LED將率先應用在平板、筆電以及電視等終端產品，且用量會相當大，估計Mini LED市場需求在明年就會全面爆發，晶電已做好量產準備，隨時可滿足客戶需求。

供應鏈透露，蘋果為了進一步提升iPad以及MacBook的用戶體驗，預計明年新品將陸續導入Mini LED技術，藉此升級裝置顯示器的演色性以及對比度，作為新品的主打賣點，因此不斷敦促合作夥伴晶電盡速完成量產準備，由於合作相當順利，蘋果決定繼續攜手晶電朝更下一世代的Micro LED技術發展，近期龍潭廠正不斷移入設備以及開設新產線。