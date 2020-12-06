柯P參觀醫療科技展 穿戴目鏡嘆先進

「齁！用這些穿戴式目鏡透視做醫療很方便，我以前都沒有！」台北市長柯文哲6日到台北南港展覽館參觀醫療科技展，不但目睹3D列印骨材的先進技術，還親自穿戴特殊功能醫療目鏡，並挑戰13秒健康跳舞機等新奇設備，並成為各攤位合照的對象。4日參觀的副總統賴清德也對裸視3D螢幕技術讚賞有加。

科技大廠共組國家隊

竹科參與的包括滙嘉健康nFOPT®智慧照護系統、五鼎生技之欣舒測專業型血糖血酮測試系統、友達光電跨足生醫領域開發之AI跌倒偵測及銀髮賦能平台、晉弘科技數位傳輸及雲端儲存數位五官鏡組、台欣生技自動編碼校正技術血糖監測系統、旺北科技AI加值及數據分析系統、虹光精密360°全景式消化道膠囊內視鏡與影像讀取器等。

台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）攜手9家廠商首次參展，理事長暨友達總經理柯富仁表示，台灣是醫療顯示面板全球最大輸出國，可望形成國家隊，各廠商也加速布局智慧醫療領域商機，以友達為例，將調整集團資源配置、強化核心競爭力，並透過方案式整合尋找更多生態圈夥伴，共創商機。

賴副總統也來參觀

另外，副總統賴清德4日也參觀了秀傳醫療體系展場，在秀傳總裁黃明和陪同下參觀裸視3D螢幕；秀傳微創中心院長黃士維表示，這個系統是智慧人眼追蹤，裸視3D顯示，43吋大螢幕，4K超高解析3840x2160像素，高亮度、高對比、抗反射，可2D轉3D快速切換， 180度鏡像反轉，有拍照、錄影功能，隨時記錄，方便教學訓練。

參展的醫療機構包括台大、榮總、陽明、交大、中國附醫、成大、北醫、長庚、中山、軍醫局、馬偕、亞東、新光等，而跨足智慧醫療的科技大廠有廣達、緯創、友達、群創、仁寶、佳世達、華碩、研華、Garmin、中強光電等，指標外商則有HITACHI、Epson、illumina、Roche、Varian等。

台北市長柯文哲（中）參觀醫療科技展，目睹3D列印骨材的先進技術，對台灣醫療科技的進步讚嘆不已。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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