台積代工英特爾新晶片 求才網頁露端倪

英特爾（Intel）官網徵才網頁中透露即將委託台積電代工的計畫。除了已證實的Xe-HPG GPU和Xe-HPC運算卡外，台積電也將替英特爾生產Atom與Xeon系列的系統晶片（SoC）。

科技媒體Tom's Hardware發現，英特爾在求才網頁徵求QAT（QuickAssist Technology） 設計團隊的職缺，「負責QAT開發並整合到英特爾、台積電製程的Atom與Xeon系列SoC」。QAT是用來加速資料壓縮與加密的專利技術。

這個科技網站指出，以英特爾Xeon採用高效能核心、價格不菲的情況來看，委外生產似乎不太合理，因為這款SoC對英特爾自有晶圓廠回收成本來說，應大有幫助。

而Atom也不便宜，但使用功率較低的核心，也不像Xeon中央處理器（CPU）或SoC那麼複雜，委外代工倒是比較合理。

報導也指出，英特爾委託台積電生產的晶片會採用何種製程，尚不清楚，但從2021年或2022年的生產進度來看，可合理推斷，較講求效能的SoC會採用台積電5奈米技術，較考量成本的產品則使用6奈米的技術。

其實英特爾早已委託台積電代工晶片組和外部設計供行動裝置使用的Atom SoC。英特爾併購Altera在內的多家公司，原本即委託台積電代工，雙方關係也隨這些併購而更加緊密。

英特爾執行長史旺（Bob Swan）10月底在法說會上曾表示，明年1月將就晶片委外生產做出決定。