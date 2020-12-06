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和碩攻電動車 將赴美歐設廠

經濟日報 / 記者吳凱中／台北報導
圖／經濟日報提供
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和碩搶攻電動車商機，為服務大客戶特斯拉，日前拋出前進美國設廠規劃。和碩董事長童子賢昨（5）日以電腦公會榮譽理事長身分出席資訊月活動受訪時指出，美國設廠會配合客戶腳步，和碩本質是服務業，是用科技跟製造服務客戶，客戶不只在美國，也在歐洲（有設廠規劃），和碩將以客戶公布為主。

童子賢看好明年公司電動車業務可望翻倍成長。據了解，和碩服務特斯拉的美國工廠，不會選在特斯拉原本的加州弗里蒙特（Fremont）廠區，而是跟進特斯拉新的規劃前往德州設廠。對此，和碩發言體系表示，目前美國設廠仍在評估，若有進展將依相關法規公告。

特斯拉先前在第2季財報電話會議上，已敲定美國第二座電動車工廠將設在德州奧斯汀市近郊，特斯拉將投資逾10億美元，用於生產Model 3、Model Y等產品，執行長馬斯克更誓言將把德州廠打造成「生態天堂」。

特斯拉目前生產據點除美國加州，今年初中國大陸上海廠也進入量產，後續規劃在美國德州設廠，明年在德國柏林近郊也將生產電動車。

和碩身為特斯拉主要供應商之一，為其代工Model 3中控台及電控設備，目前海外廠區沒有專門為特斯拉服務的工廠。但和碩在歐洲捷克、北美墨西哥都有據點，在美國也有維修廠區，先前主要承接IT產品維修製造，包含伺服器與個人電腦，現階段多都轉為維修為主。

和碩主要營收來源在iPhone組裝製造，近年加速轉型，切入車用電子、隱形眼鏡等新領域，童子賢更看好電動車後續爆發力，將成為和碩未來幾年主要成長動能之一。

童子賢表示，過去幾年電動車市場都在嘗試階段，但全球氣候變遷，加快電動車發展進程，加上2035全球乾淨能源趨勢，相關業務明年有機會翻倍成長。

和碩目前電動車客戶除特斯拉外，還包含業務合作已久的歐系大廠奧迪，以及通用、豐田及其他美系車廠等。

和碩 特斯拉

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