和碩攻特斯拉 將前進美國德州設廠
和碩（4938）日前為了服務電動車大客戶特斯拉（TESLA），日前拋出前進美國設廠的想法，和碩董事長童子賢今（5）日指出，美國設廠會配合客戶腳步，和碩將以客戶公布為主。據了解，和碩將跟進特斯拉腳步，前往特斯拉美國第2座電動車工廠落腳地德州設廠。
特斯拉日前敲定美國第2座電動車工廠將設在德州奧斯汀，投資逾10億美元，用於生產Cybertruck、Semi、Model 3、Model Y等產品，執行長馬斯克表示，會把德州廠打造成「生態天堂」。
和碩儘管拋出前進美國設廠的想法，但目前對於地點及設廠時間仍不予置評。據了解，和碩將跟進特斯拉腳步，前往美國德州設廠。
對美國設廠，童子賢指出，美國設廠會配合客戶腳步，和碩領域本質是服務業，是用科技跟製造服務客戶，看起來我們客戶不只在美國，也在歐洲，和碩將以客戶公布為主。
和碩在歐洲捷克、北美墨西哥有廠區，在美國本土也有維修廠區，先前以做其他產品維修與製造為主，包含伺服器與個人電腦，但現階段很多都轉為維修站。
和碩發言體系表示，目前公司對於美國設廠仍在評估中。
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