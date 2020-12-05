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記憶體四大咖看好明年產業回升 最快明年首季落底

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
隨著經濟復甦反彈，記憶體產業四大業者都看好趨勢，異口同聲看好明年記憶體產業回升力道強勁，有機會在明年第1季提前落底。記者魏興中攝影／報系資料照
隨著經濟復甦反彈，記憶體產業四大業者都看好趨勢，異口同聲看好明年記憶體產業回升力道強勁，有機會在明年第1季提前落底。記者魏興中攝影／報系資料照

隨著經濟復甦反彈，記憶體產業整個產業提前「動起來」。國內記憶體產業四大業者都看好趨勢，包括華邦電（2344）總經理陳沛銘、威剛董事長陳立白、鈺創董事長盧超群及力積電董事長黃崇仁，異口同聲看好明年記憶體產業回升力道強勁，有機會在明年第1季提前落底。

業界人士指出，美光調升下季財報目標是一個重要指標，最近包括三星股價創下歷史新高，SK海力士及美光股價陸續創20年新高，顯示產業前景快速翻揚向上。陳沛銘表示，今年本該大好的記憶體產業，可望在明年爆發，全年市況樂觀。

鈺創董座盧超群表示，市場需求真的很好，客制化規格方面產能都滿載。市場終端需求的力道，還是來自遠距通訊、及因全球疫情大家減少外出後，所帶動的宅經濟及消費行為移轉所致。

盧超群說，市場轉熱絡，下游出現提前拉貨的情況，整個淡旺季的循環有點亂了。以需求面來看，從現在一直到明年第2季底都是樂觀且正面的，主要觀察的是這一波下游急出手備料，是不是有重覆下單的情況。

威剛董座陳立白也指出，記憶體市場2021年優於今年，主要是5G商機爆發。整體來說，在5G基地台、5G終端應用、車電、人工智慧、物聯網等五大需求推升下，記憶體用量大增。

力積電董事長黃崇仁近日也說，疫情趨緩，明年上半年可望百業再興。預估明年下半年到2022年下半年，邏輯、DRAM市場都會「缺貨到無法想像」的地步。

記憶體 5G 疫情

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