華邦開記憶體漲價第一槍！ 陳沛銘：利基型雙位數漲價

半導體上下游產能吃緊情況明顯，半導體產業漲價效應擴及記憶體產業，國內記憶體大廠華邦電（2344）開出記憶體漲價第一槍。華邦電總經理陳沛銘證實已通知客戶漲價，依客戶長期配合下單的循環期間長短不同及產品規格，漲幅會有些微差距，大致來說漲幅都在雙位數以上。

近日市場持續傳出記憶體廠也要漲價的耳語，市場傳言指出利基型記憶體報價搶先標準型記憶體調漲。華邦電總經理陳沛銘證實此事，他說，依照客戶過去和華邦電往來下單的周期長短不同，而有不同的調整方式和幅度。

陳沛銘表示，在華為禁令生效前，第3季市場出現一波強勁的拉貨潮，當時也以為華為拉貨潮過去之後，市場需求會逐漸趨緩。從華為拉貨潮前，華邦電的產線就維持滿載，但目前產能滿載的情況比先前更吃緊，現在漲價只是適度反應市況。

他強調，全球半導體產業上下游，都傳出供貨吃緊、調漲價格情況，記憶體近期反應漲價，在整個半導體供應鏈中，已經不算快了。

市場關注華邦電在蘋果手機全系列採用OLED面板，華邦供應iPhone NOR晶片，因而業績受惠成長，陳沛銘也表示，華邦電目前在蘋果和非蘋的OLED面板使用的NOR晶片供貨，整體市占率在六成以上。

陳沛銘說，iPhone NOR部分，華邦原本的供貨比重就已相當高，在非蘋陣營方面，以陸廠為重心，大陸的主要手機品牌廠今年高階手機款也都使用OLED面板。大陸的OLED面板供貨幾乎都是以京東方為主要供貨商，京東方原本就是華邦電長期客戶，在蘋果及非蘋的整體OLED面板使用NOR晶片，華邦電市占率至少在六成以上。

對於第4季的業績展望，陳沛銘則是指出，第3季原本預期業績會下滑、第4季再出現回升，但華邦電第3季業績表現持穩，優於先前預期，目前預估第4季業績可望維持第3季水準。