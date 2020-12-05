大立光11月營收月增2% 12月拉貨動能與上月相當

光學鏡頭廠大立光（3008）今（5）日公告今年11月營收52.44元，月增2%，表現符合預期。展望12月，大立光預估，12月拉貨動能與11月差不多。

大立光自行結算11月營收為52.44億元，較上月營收成長2%，但較去年同期衰退21%，為今年3月以來新高，大立光已連續四個月站回50億元大關；累計今年前十一個月合併營收為510.41億元，年減8%。

美國政府封殺中國大陸品牌大廠華為，加上新冠肺炎疫情打擊民眾消費信心，但在蘋果iPhone 12系列熱賣下，大立光第4季表現表現仍能呈現緩步月增，10月、11月交出個位數月增長成績。

以產品出貨比重來看，20M（百萬畫素）占大立光11月營收比重為10-20%，10M以上產品占60-70%，仍為出貨主力，至於8M產品則占營收比重0-10%，其他產品則約占10-20%。

展望未來，大立光預估，12月拉貨動能與11月差不多；若以此估算，大立光第4季營收約莫洛在155億元，季增約5%，將為今年單季新高。

大立光為蘋果概念股指標，第4季原為傳統旺季，但受到華為禁令影響，10月起來自華為的營收歸零，加上蘋果四款新機分批上市，營收遞延，致本季旺季不旺。

大立光執行長林恩平在10月法說會上看淡本季展望，當時他坦言因不確定性高，而且「11月看不到」，「有客戶（意指華為）將高規鏡頭訂單停掉」，讓第3季毛利率下滑，這也將直接衝擊本季產能利用率很難滿載。

儘管大立光本季營運迎逆風，林恩平日前就表示按計畫擴產。上個月公告，合計斥資60.55億元，將位於台中西屯區及南屯區兩筆自有土地委建發包，相關工程啟動後，大立光手中三塊土地在今年內全數投入興建，新廠預計最快2023年至2024年加入生產，將成為公司下一波營運成長動能。