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陸業者：封測下季看漲10％

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

大陸半導體業界人士透露，半導體封裝產能極度緊缺，預計至少持續到明年第2季，部分產品封測價格明年第1季將調漲5%至10%。

A股半導體類股昨（4）日集體走高，金安國紀、華微電子、銅峰電子、協和電子、士蘭微漲停。華正新材漲逾6%，南亞新材漲逾5%，賽微電子漲逾3%。

第一財經報導，終端需求續漲，加上華為趕單的影響，今年第3季全球前十大封測廠商營收突破6,759億美元，年增12.9%。大陸國內疫情逐步緩解，5G、人工智慧等技術的迅猛發展和廣泛應用，第4季汽車電子、大尺寸面板、5G及WiFi6晶片等需求逐步回升，封測行業仍有增長空間。

半導體業界人士表示，公司的引線鍵合產能缺口達30%。明年第1季部分產品封測價格將調漲5%至10%，需求還在不斷湧入。

封測是大陸廠商與國際半導體主流廠商差距最小的領域，在產能告急和國產替代下，A股封測「四小龍」晶方科技，長電科技，華天科技，通富微電前景看好。

天風證券表示，半導體行業成長擴張的因素依然存在，下游應用端以5G、新能源汽車、雲伺服器為主線，大陸國產替代是新的議題，例如長電科技、華潤微等三季報顯示，行業景氣度提升，重資產企業利潤彈性大，超預期表現將持續。

至於全球缺貨的微控制器（MCU）近日出現漲價潮，華創證券表示，MCU漲價主要是產能錯配以及低庫存所致。全球MCU持續缺貨，許多終端製造廠紛紛選擇使用大陸國產MCU替代，大陸廠商反而受惠。

中穎電子是大陸較具規模的工控單晶片主要廠家之一，在家電MCU領域處於領先地位。兆易創新是大陸最大的MCU供應商，該項業務收入占比持續提升。東軟載波是華為MCU晶片供應商。納思達自主設計的通用MCU晶片無論在產品特性上還是在生態體系上均處於行業先進水準。

封測 半導體 晶片

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