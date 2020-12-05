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客戶搶產能 半導體價揚

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導

聯電因漲價效應帶動股價，近期從晶圓代工到封測端，皆呈現產能吃緊的現象，甚至有IC設計廠向晶圓代工廠提出open foundry（客戶提供設備的合作模式）的方式，「搶產能」程度讓半導體最近吹起一股漲價風。

業界人士指出，5G、AI多元化使得電源管理IC、各式感測器及車用電子晶片的需求躍升，「結構性的改變」讓晶圓代工產能供不應求。

半導體業者分析，今年宅經濟大發酵，推升PC相關應用、電腦與伺服器市場火熱，關鍵晶片需求提高；加上手機市場快速轉往5G，帶動換機潮，新產品更需要PMIC（電源管理晶片）。業者指出，以手機為例，開始需要大電流充電，但要控制發熱、提高轉換效率，PMIC的晶片顆粒尺寸隨之增加，推估增加2.5倍，即使終端市場需求一樣，但對代工廠而言，整個產能的需求增加將近兩倍。

世界先進董事長方略說，與2017年相比， 此次8吋晶圓再度熱絡，出自「結構性」的變化，包含生活型態改變所帶動的需求，以及智慧型手機、5G 對半導體需求提升。特別是電源管理IC用量非常的大，看好這些結構性轉變將支撐8吋代工中長期需求。

封測部分，日月光投控日前調漲明年第1季調漲封測價格 ，以因應成本上升與產能供不應求。日月光營運長吳田玉日前表示，疫情帶動宅經濟持續發酵，加上5G發展趨勢明確，半導體產業鏈供給吃緊，封裝與測試生產線都「很滿、很緊」，需求還一直進來，預估供不應求盛況，至少會延續到明年第2季底都難解。

力晶集團創辦人黃崇仁，日前更是強調，今年美國對中國擴大制裁，代工產能吃緊到客戶呈現「恐慌」地步，追著產能跑，預期未來五年晶圓代工產能將是兵家必爭之地。

晶圓代工廠 半導體 晶片

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