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整合集團資源 金仁寶擬赴印度設廠
金寶（2312）總經理陳威昌昨（4）日表示，為整合集團資源，提供客戶一站購足服務，金仁寶集團已經到印度實地考察設廠，未來可能在當地生產智慧手機與小型的消費性產品，是金仁寶集團首次插旗印度。在新產品量產以及舊產品訂單遞延下，2021年業績將大幅成長，展望非常好。
金寶昨天舉行法說會，陳威昌表示，目前在泰國、菲律賓、墨西哥、巴西，以及中國大陸的岳陽、東莞的長安與蘇州的吳江等都有生產據點，未來將與同集團仁寶全面在業務與工廠方面合作。
例如金寶擁有自有品牌，全球有很多行銷據點與人員，仁寶可以利用金寶的據點。代工方面，客戶如從中國大陸把產品移出來，雙方可以合作，金寶的客戶若要移到越南生產，就轉包給仁寶的越南廠。
金寶正在印度積極找地，設廠地點可能在德里附近東南邊，因為那裡有很多工業區聚落。同時也要看產品，因為智慧手機會比較早進入印度市場，如果新廠主要生產手機的話，將會由仁寶出面設廠。印度人口很多，有廣大的消費市場潛力，手機與小型消費型產品可能會去印度生產。
他指出，金寶的巴西、墨西哥與菲律賓廠的產能都已經滿載。岳陽三個廠區，其中一個印表機廠區也是滿載；其他兩個廠區，這個月開始試產消費性產品；東莞與吳江的廠區，將做資產活化，其中吳江一個廠區出售，買主已經簽約。
至於泰國廠，第10到12廠是新廠區，將來也會滿，正規劃擴產。
業績方面，他說，今年因疫情關係，全球封城造成生產不順，第2季是谷底，第3季到明年業績持續成長，今年與去年營收差不多，但毛利會守住，明年將大幅成長，展望非常好，各個廠區已經在做新產品的測試與試產，從第3季到明年，量會釋放出來，主要是來自新產品動力，推動明年成長。
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