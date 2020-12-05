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中華電 秀5G新應用

經濟日報 / 記者彭慧明／台北報導

中華電信（2412）參與新北市年底戶外大型展演活動「新北歡樂耶誕城」，打造「中華電信FunPark故事屋」，與轉投資的智趣王數位科技合作推出5G新應用《FunPark玩童書-AR行動劇場》，吸引親子用戶，活動期間提供「FunPark童書夢工廠」App免費下載。

目前FunPark童書夢工廠累計會員數破22萬，年增10 %，預計此波推出5G新應用體驗後可望帶進新會員，目標是會員數再成長10%。

中華電信轉投資智趣王數位科技，持股65%，2011年9月成立，2016年2月達到損益兩平，平均每股稅後純益為1.08元。

中華電信多方嘗試推出各種5G體驗服務，拉升用戶，這次以AR擴增實景3D圖像技術搭配手機，透過5G超高速、低延遲的特性，結合具臨場感的故事情節、人物角色與原創配樂，將繪本透過科技在民眾眼前生動演出。可透過《FunPark玩童書》 AR行動劇場App開放免費下載，親子可在家嘗試AR互動繪本。

中華電信展區推出多項5G互動體驗，包含「AR動滋動」，透過手機鏡頭呼叫健身名人以2D AR方式互動；「Hami VR」提供獨家4K VR韓流明星音樂電視節目影片「The Show」及太陽馬戲團 360度全景；與KKBOX獨家合作打造虛擬演唱會；「Hami Video 多視角轉播」提供體驗賽事與節目的多視角與特寫畫面欣賞；「Hami 雲端遊戲」體驗不需購買遊戲主機即可玩高品質遊戲，以及「Hami書城AR書櫃」真人說書及示範瑜珈動作。

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